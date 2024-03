Scandalul Roşia Montană continuă . Opoziţia a depus azi două plângeri penale împotriva premierului Marcel Ciolacu, pe care îl acuză de manipulare a bursei. Acţiunile Gabriel Resources, care s-au dublat după declaraţiile că e posibil să pierdem, s-au prăbuşit acum cu 94%. Firma canadiană anunță chiar că nu mai are bani pentru plata cheltuielilor de judecată.

Scandalul Roşia Montană s-a mutat în Parlament. USR a protestat cu pancarte în timpul şedinţei de plen, iar preşedintele partidului, Cătălin Drulă l-a denunţat pe premier la Direcţia Naţională Anticorupţie şi a depus sesizări la Autoritatea de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Integritate. "Nu s-a limitat la o simpla scapare desi si aceea ar fi fost grava si a dus o intreaga campanie de propaganda. Ştim ca niste bateti destepti au cumparat aceste actiuni anul trecut", a declarat Cătălin Drulă, preşedinte USR.

Gabriel Resources a devenit mai valoroasă cu peste 300 de milioane de dolari la bursă

"Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce? Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă. Problema este că s-au jucat cu banii României", a declarat Marcel Ciolacu. Gabriel Resources a devenit mai valoroasă cu peste 300 de milioane de dolari la bursă, în perioada în care premierul şi ministrul finanţelor au declarat că am putea plăti despăgubiri de miliarde de dolari companiei canadiene în dosarul Roşia Montană. De pe 31 ianuarie pana pe 7 martie, valoarea unei acţiuni a crescut de la 0,45, la 0,87 de dolari canadieni. Creşterea nu poate fi pusă exclusiv pe seama declaraţiilor politicienilor, spun specialiştii.

"Daca va uitati pe un interval mai lung, din iunie anul trecut vedeti ca au inceput sa creasca atunci actiunile. E un fenomen care s-a intins", a declarat Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti. Miza plângerilor penale este una politică, susţin analiştii. "Cei de la USR, pentru ca ei au construit aceasta poveste cu Uniti Salvam. Vor pedala putin politic", a declarat Andrei Ţăranu, analist politic. După victoria răsunătoare a României în dosarul Roşia Montană acţiunile companiei canadiene s-au prăbuşit la 0,05 dolari canadieni. În doar câteva zile, valoarea companiei a scăzut cu 850 milioane de dolari.

"Cei care au investiti in proiect au pierdut, este un proiect care nu a generat rezultate si care e evaluat acum aproape de 0", a declarat Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti. Gabriel Resources datorează statului român 10 milioane de dolari cheltuieli de judecată dar anunţă că nu are banii necesari să plătească. "Compania are în acest moment disponibili aproximativ 2 miliarde dolari, pe care ne aşteptăm să îi terminăm până în luna mai. Există un risc semnificativ ca o finanţare suplimentară să nu fie disponibilă", transmit reprezentanţii Gabriel Resources. Dacă firma canadiană va depune contestaţie există riscul ca decizia tribunalului de la Washington să fie anulată. Doar 5% din solicitări au, însă, câştig de cauză.

"Când faci analiza de risc listezi inclusiv posibilitatea de a pierde, inclusiv posibilitatile de aparare pe care le ai pentru o astfel de situaţie. Riscul exista si este cu atat mai mare cu cat o cauza este mai complexa si cu cat o cauza are o valoare mai mare", a declarat Crenguţă Leaua, avocat. Procesul ar putea să continue încă 2 ani.

