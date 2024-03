Vezi și

Astăzi, la ora 10, mama băiatului agresat este aşteptată la şcoală pentru a fi audiată de corpul de control. Aseară, însă, femeia a făcut alte mărturisiri şocante în faţa jurnaliştilor.

Ce detalii-şocante a povestit copilul violat de la Nicolae Titulescu psihologului

Reporteri-mamă: În momentul agresiunii erau montate camerele?

- Erau şi în clasă, peste tot. Dar pe camere apare altceva, pe stick-ul pe care l-a dat doamna directoare apare altceva.

- Pe camerele pe care le-aţi văzut dumneavoastră, apărea?

- Da.

- A minţit doamna directoare?

- Eu zic că da. Că s-a făcut anchetă la primul caz, că şi acum tot la fel, dar nu s-a făcut nici o anchetă, au pus zăvor, după au trimis copiii la toaletă să vadă că sunt zăvoare.

Iar acuzaţiile au curs.

Mamă: Eu am fost pe data de 8 ianuarie la Inspectoratul şcolar să mut copilul. Doamna inspectoare ştia. A zis că ştie de la doamna directoare. Să o las 24 de ore, că după mă sună dânsa. A doua zi, mi-a zis "doamnă, mai daţi-mi o oră, că într-o oră eu vi-l mut!". Şi când am ieşit din Inspectoratul şcolar, am dat nas în nas cu doamna directoare. Dânsa nu mi-a zis nimic. Doamna inspectoare de aici de la şcoală a ştiut. Ea l-a transferat!

Cererile zecilor de părinţi cărora li s-au ascuns ororile s-au îndeplinit. Directoarea şi-a anunţat demisia ieri dimineaţă.

Reporter-paznic: - Doamna directoare mai e la şcoală?

- Nu, a fost, i s-a făcut rău şi a plecat.

Părinte: Fiecare îşi merită soarta! Sperăm că va veni un director mult mai bun care să se poată ocupa.

Demisia a coincis cu primele concluzii ale corpului de control, trimis de Ministerul Educaţiei.

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Există o serie întreagă de constatări care ţin de neinformarea unor entităţi care trebuiau informate despre aceste cazuri.

Şi premierul a promis măsuri drastice.

Scandalul a pornit de la mărturia copilului de 8 ani. Cu doi ani în urmă, comportamentul lui s-a schimbat dramatic.

Cosmina Balint, reporter Observator: Pe 30 mai 2022, în timpul unei întâlniri cu psihologul, copilul a văzut un păianjen pe perete şi, speriat, a început să povestească faptul că erau păianjeni şi în grupul sanitar de la şcoală. Apoi, băiatul a descris cum un alt copil a intrat după el la toaletă şi l-a dezbrăcat.

Era primul abuz raportat. Dosarul penal deschis atunci a fost clasat, pentru că agresorul avea 11 ani şi nu putea răspunde în faţa legii. Doar a fost mutat din şcoală. Judecătorii au dispus totuşi ca victima să intre în atenţia unui psiholog de la protecţia copilului. Însă la şcoală nu s-a luat nicio măsură. Al doilea abuz reclamat de copil a fost în decembrie 2023. Băiatul a povestit că a fost agresat în toaletă de un elev de clasa a opta. În acest caz, ancheta penală este în curs.

Directoarea-părinţi: În al doilea caz nici măcar nu avem o persoană identificată. Deci ochi albaştri, mască albastră. Iertaţi-mă, vă rog frumos. Un copil care suferă nu cred că poate să realizeze chestia asta.

- Nu faceţi afirmaţii de genul...

Sunt explicaţiile directoarei în faţa părinţilor care au aflat despre caz din presă. Nici de această dată conducerea şcolii nu a informat autorităţile.

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Orice sesizare, că vine din partea unui elev, că vine din partea unui părinte privind un caz de violenţă în şcoală trebuie tratat foarte serios.

Părinţii au reclamat lipsa de empatie a profesorilor faţă de victimă.

Profesori-părinţi: Numai lui i se întâmplă! Cum dracu din atâţia copii numai lui i se întâmplă?

- Doamna care a râs la televizor. Unde este?

- Aveţi foarte multe pretenţii...

Ministerul Educaţiei a anunţat că luna aceasta inspectoratele şcolare vor organiza cursuri cu toţi directorii de şcoli. Vor fi instruiţi cum să gestioneze cazurile de violenţă. Potrivit Salvaţi Copiii, numai în primele nouă luni ale anului trecut au fost raportate aproape 1.200 de abuzuri sexuale faţă de minori. ONG-urile spun că astfel de cazuri ajung cu greu în instanţă, pentru că de multe ori cei mici nu sunt luaţi în seamă sau nu sunt crezuţi.

