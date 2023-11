Vezi și

Starea de sănătate a celor care au intrat în greva foamei este una stabilă, având în vedere că această formă de protest a început de scurt timp. Alături de ei, și ceilalți angajați de la serviciile județene de Ambulanță au protestat, astăzi, între 10.00 și 12.00, nemulțumiți că nu mai sunt recunoscute condițiile grele de muncă ale personalului operativ. Ceea ce înseamnă că ar putea fi afectate veniturile lunare ale celor care lucrează pe ambulanță.

Ambulanțierii nu se vor putea pensiona mai devreme

În același timp, le sunt afectate și condițiile de pensionare. Dacă până acum un ambulanțier putea ieși la pensie chiar și la 57 de ani, acum ei se pot pensiona la fel ca toți ceilalți, la 65 de ani.

Liderii de sindicat au avut reclamații și la adresa guvernanților, cu privire la parcurile auto. Sunt foarte multe mașini, în toate județele din țară, care au depășit 1 milion de kilometri parcurși și, cu toate acestea, ele sunt în continuare folosite la intervenții.

În același timp, vorbeau și despre dotările insuficiente de pe foarte multe ambulanțe. Spuneau că ajung la cazuri și nu au tot ceea ce le trebuie pentru a salva viețile oamenilor. Formele de protest vor continua și în zilele următoare. La fel și greva foamei, în care au intrat cei cinci lideri de sindicat, printre care și cel de la nivel național.

Legea pensiilor, adoptată în Camera Deputaților. Proiectul ajunge pe masa lui Klaus Iohannis

Legea pensiilor a trecut de votul final din plenul Camerei Deputaţilor. Acest prieict a primit, luni, raport de adoptare cu mai multe amendamente în cadrul Comisiei pentru Muncă a Camerei Deputaţilor. Au fost 199 pentru, 39 contra și 17 abțineri. Senatul a adoptat săptămâna trecută proiectul care aparţine Guvernului şi care prevede că pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari urmează să fie recalculate după o nouă formulă.

Proiectul a ajuns luni la Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, care l-a adoptat cu o serie de amendamente. După ce comisia a votat pentru raport, proiectul legii pensiilor a intrat în dezbatere şi a fost supus votului plenul Camerei Deputaţilor.

Deputatul PSD Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a declarat, luni, în plen, că principiile de la care a plecat proiectul de lege privind pensiile sunt echitate, solidaritate şi respectarea muncii. El a adăugat că acest act normativ a fost dezbătut timp de patru ani şi jumătate. "Colegii de la USR, în 2021, când aţi fost la Guvern, zero lei la pensii şi acum le plângeţi de milă (pensionarilor - n.r.), vă legaţi cu lanţuri de legile speciale. Noi nu am avut ce să eliminăm că le-a eliminat colegul dumneavoastră, Stelian Ion. Singura chestiune care este importantă este dezbaterea. Şi e fals să spui că nu a fost dezbatere. Această lege vine din esenţa Legii 127, o lege dezbătută timp de doi ani şi ceva. Eu, personal, le mulţumesc colegilor de la minister cu care am lucrat la această lege şi s-a dezbătut, după ce s-a dezbătut timp de doi ani jumătate, încă doi ani de zile împreună cu Banca Mondială şi Comisia Europeană. Să spui că o lege care s-a dezbătut timp de patru ani jumătate nu s-a dezbătut e puţin forţat", a menţionat Budăi.

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, luni, în plenul Camerei, că proiectul legii pensiilor este "o minciună cap - coadă", susţinând că acesta va crea "haos bugetar". "Această nouă lege este o minciună cap - coadă pentru că asta v-aţi obişnuit să faceţi, să minţiţi pensionarii pe care îi vedeţi strict ca o masă de manevră în scop electoral", a spus Seidler, menţionând că a primit mesaje de la o mulţime de pensionari nemulţumiţi. El a susținut că este o minciună faptul că sunt bani pentru aplicarea acestei legi. "Nu aţi avut bani la 31 martie 2023 când trebuia să intre în vigoare noua lege a pensiilor, aşa că aţi amânat intrarea în vigoare pentru 1 septembrie 2024, dacă nu cumva şi aceasta este o minciună. O minciună cum că aveţi bani pentru această nouă lege a pensiilor, pentru că Ministerul Finanţelor spune şi citez: impactul bugetar este nesustenabil, fiind necesare măsuri suplimentare de creştere a veniturilor, respectiv de creştere a taxării mediului de afaceri şi a populaţiei. Minciună cum că această nouă lege ar elimina inechităţile, pentru că o spune şi Blocul Naţional Sindical citez: această lege creează inechitate raportat la contributivitate. Şi, de fapt, cea mai mare inechitate este că în continuare există pensii speciale pe care le-aţi salvat pentru cel puţin încă 40 de ani. USR îşi doreşte creşterea pensiilor şi un sistem de pensie echitabil, dar spunem "Nu" acestei minciuni legalizate şi haosului bugetar pe care îl creaţi cu bună-ştiinţă", a afirmat Seidler.

Proiectul a creat "haos şi teamă", susțin unii deputați

Deputatul neafiliat Violeta Alexandru a declarat, luni, în plenul Camerei, la dezbaterea legii pensiilor, că proiectul a ajuns să genereze "haos şi teamă", deşi ar fi trebuit să fie cel mai clar dintre subiectele dezbătute de coaliţia de guvernare.

"În ultimele săptămâni s-a simţit un haos într-o chestiune care trebuia explicată cu subiect şi predicat, explicată încă o dată, de şapte ori, nu cu o fostă preşedintă de la Casa de Pensii, nu cu cine este preşedinte în Casa de Pensii. Trebuia explicat de factorul decizional ori de câte ori era nevoie. O serie de oameni care au fost în grupe nu mai sunt. Nevăzătorii se întreabă... Mă caută pe mine, vă caută pe trei sferturi dintre dumneavoastră, aveţi, n-aveţi treabă cu subiectul, vă caută disperaţi, ceea ce vă arată ceva. Unul dintre cele mai importante subiecte de reformă, anunţat de atâţia ani şi care urma să fie dezbătut şi care trebuia să fie un subiect de claritate pentru toţi pensionarii, a ajuns să genereze un haos şi o teamă", a spus Violeta Alexandru.

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a afirmat luni că legea pensiilor, aflată în Camera Deputaţilor pentru dezbatere în comisii şi vot în plen, "nu se va aplica niciodată", susţinând că este "o chestiune pur propagandistică" a partidelor aflate la guvernare, care "pregătesc probabil" ruperea coaliţiei. "Avem legea pensiilor astăzi, avem multe amendamente depuse, avem o chestiune pur propagandistică, care nu se va aplica niciodată, 40% mărirea pensiilor. Niciodată, ei pregătesc probabil ruperea coaliţiei, să dea vina unii pe alţii că de ce nu s-a putut. Foarte bine, putem să ieşim să spunem 60% mărirea pensiilor pentru că, la fel, nu are fundament bugetar. Opţiunea AUR este creşterea, de această dată, cu un cuantum fix, cu o sumă fixă a pensiilor, pentru că, de fapt, ce se întâmplă, specialii vor primi din ce în ce mai mult procentual cu cuantumul pensiilor şi pensionarilor săraci li se va indexa pensia cu 13%, cu valoarea inflaţiei din luna ianuarie. 13% pentru toată lumea nu înseamnă aceeaşi sumă pentru toţi. Noi vrem aceeaşi sumă, aceeaşi mărire pentru toată lumea şi vreau să susţinem astăzi în Comisia de muncă de la Camera Deputaţilor acest lucru şi să sprijinim diferitele categorii de oameni defavorizaţi, care sunt afectaţi de aceste modificări", a susţinut Simion la o conferinţă de presă.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!