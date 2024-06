Adrian a plecat în Italia în anul 2004, la vârsta de 19 ani. Încă de la început, a pus bani deoparte cu gândul de a-şi construi o casă în comuna Tudora, judeţul Botoşani.

Adrian a pus bazele unei afaceri în satul său natal din Botoşani

În Italia, Adrian a cunoscut-o pe Simona, tot din Tudora. După ce s-au căsătorit, a venit pe lume Andrei. Când băiatul a împlinit 7 ani, cuplul a simţit că a venit momentul să se întoarcă definitiv acasă.

Vezi și

În 2021, Adrian şi familia lui s-au întors în satul natal, unde şi-au deschis o mică afacere - o sală de evenimente şi un bar.

Nu sunt singurii, spun autorităţile locale.

"Mulţi dintre dânşii s-au integrat foarte bine în comunitate, participă la viaţa socială a comunităţii, deschid mici business-uri", spune Cocoreanu Constantin, primarul comunei Tudora.

Tot mai mulţi români revin în ţară

Iar datele INS confirmă: numărul celor care se întorc în țară e mai mare decât numărul românilor care pleacă, pentru prima dată de când am aderat la UE.

Salariul mediu net pe economie a crescut de la puţin peste 3000 de lei in 2019 la peste 5000 de lei in 2024. In plus, spun specialistii si preturile aici sunt mai mici

"Spre exemplu, în România nivelul mediu al preţurilor este un pic peste jumătate faţă de media europeană. Faţă de Germania, de exemplu, 1.000 de euro cât e salariul mediu net în România e echivalentul în termeni de putere de cumpărare a circa 2.000 de euro din Germania. Ori un salariu de 2.000 de euro, chiar şi pentru ţările vestice, nu e chiar un salariu foarte des întâlnit", spune Ionuţ Dumitru, analist economic.

În 2022, România a câștigat peste 90.000 de rezidenți. Nu sunt doar români întorsi acasa ci si cetățeni din Republica Moldova și din Ucraina, care din cauza razboiului s au stabilit la noi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cât de uşor vă este să operaţi în sistemul e-Factura? Uşor Greu Foarte greu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰