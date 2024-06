Ioana are o tarabă cu fructe şi legume într-o piaţă din Capitală. Primeşte zilnic în jur de 50 de comenzi pe zi prin aplicaţii. "M-am străduit foarte tare să-i atrag, am băgat produse foarte bune. Am o clientă care a făcut a treia comandă la mine de azi dimineaţă. Dacă am roşia aici cu 10 lei, acolo să zicem că este 12 lei sau 13 lei", spune Ioana Ghica, distribuitor de legume şi fructe.

Cum se face "piaţa" online

Pentru a-i convinge pe clienţi să o mai "viziteze", le oferă mereu ceva din partea casei. Maria a făcut piaţa virtual şi a comandat legume, fructe, urdă de oaie şi brânză de burduf, pe care a plătit 48 de lei. Pentru că a achitat online, a primit şi un cadou.

Ideea de a muta piaţa în online le aparţine unor tineri care au înţeles că există cerere pentru produse autentice. Ei sunt cei care îi conving pe micii producători că marfa românescă se poate vinde şi pe platformele de livrare. Nu toţi sunt deschişi la schimbare

"Având în vedere că majoritatea producătorilor sunt mai în vârstă, ne confruntăm cu reticenţă când vine vorba de vânzările în mediul online. Trebuie să deţii un SRL sau un PFA, trebuie să accepţi să lucrezi cu banca, evident şi să ai produse de calitate", spune Adrian Frăsineanu, antreprenor.

Ce vor să cumpere clienţii

În schimb, sunt tot mai multi clienţi care vor să primească coşul cu roşii, castreveţi si vinete româneşti direct la uşă. "Dacă mă uit în ultimul an, e mult mai mare creşterea de fructe şi legume aprozar decât la groceries. Trebuie un ambalaj puţin mai sofisticat, care să nu deterioreze fructul sau leguma respectivă, să acorde o proritate livrărilor, timpul de livrare e unul dintre cei mai importanţi factori", explică Alex Ştefan, director de vânzări aplicaţie de livrare.

Şi aprozarele sunt disponibile acum pe aplicaţii mobile. "Pe aplicaţie preţurile sunt mai mari cu în jur de 20% faţă de magazin. Vara se comandă roşii, castraveţi, cireşele, pepenii vezi şi pepenii galbeni. Iarna clementine foarte multe, banane, portocale", arată Liliana Stancu, proprietară aprozar.

"Toţi jucătorii din această industrie care au început să se dezvolte în zona de online sunt din ce în ce mai interesaţi de micii producători. Există poate şi acest ataşament emoţional, pentru că te gândeşti la gustul fructelor şi legumelor din grădina bunicii", crede Elena Filip, specialist în retail.

Datele NielsenIQ arată că vânzările de legume și fructe proaspete în online s-a ridicat la peste 7 mld. lei anul trecut, în România. Cei mai mulţi clienţi continuă însă să facă piaţa la hypermarket.

