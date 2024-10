Au fost razii de amploare ieri în Bucureşti, în Ilfov, dar şi în celelalte judeţe din ţară. Rând pe rând, şoferii au fost traşi pe dreapta de poliţiştii care desfăşoară în acest weekend, operaţiunea Focus On The Road. Activitatea îşi propune să tragă un semnal de alarmă conducătorilor auto care se lasă distraşi la volan de telefonul mobil, de animalele de companie sau de ceilalţi pasageri.

Operaţiunea FOCUS ON THE ROAD are ca scop reducerea cu 50% a ratei decesului pe drumurile din România, dar şi a victimelor accidentelor rutiere. Poliţiştii vor să tragă un semnal de alarmă pentru şoferii care găsesc alte preocupări atunci când sunt la volan şi speră că tot mai mulţi conducători auto vor conştientiza cât de periculoasă poate să fie o secundă de neatenţie în trafic.

Anne-marie Ciolcă, IPJ Ilfov: Recomandăm, în scop preventiv, participanţilor la trafic să nu conducă sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, să nu apese pedala de accelerţie mai mult decât prevede legea.

Însă, vizaţi au fost şi conducătorii auto care nu respectă regulile de circulaţie, iar cei prinși că au încălcat legea au fost amendați. Un şofer s-a ales cu dosar penal, după ce a fost testat cu aparatul drug test, iar rezultatul a ieşit pozitiv la o substanţă de mare risc.

Reporter: Ai consumat într-adevăr cocaină?

Şofer: Nu

Reporter: Şi care e răspunsul, este fals pozitiv?

Şofer: Aşteptăm INML-ul

Reporter: Nu ai consumat nimic?

Şofer: Poate în ultimele şase luni

Cea mai întâlnită abatere de la lege

În 2023, în Capitală s-au dat peste 4.000 de amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranţă. Cea mai întalnită abatere de la lege este însă alta. Anul trecut, aproape 7.000 de şoferi din Bucureşti au fost amendați pentru că foloseau telefonul mobil în timp ce conduceau. Iar anul acesta, în primele 9 luni, s-au dat 4.084 de sancțiuni pentru folosirea telefonului mobil la volan.

65 de șoferi au rămas și fără permis, pentru că, în timp ce foloseau telefonul, au mai încălcat, în paralel, și alte reguli de circulație.

Desfăşurare de forţe în Gara de Nord

Între timp, în Gara de Nord, era organizată o adevărată desfăşurare de forţe. Zeci de poliţişti, mascaţi şi jandarmi au împânzit zona. Pentru început, au fost împărţite pliante pentru ca oamenii să înţeleagă că pot cere ajutor, indiferent de situaţia cu care se confruntă.

Activitatea a continuat până la lăsarea întunericului.

Maior Ana Maria Burchi, Jandarmeria Română: Aici, poliţişti şi jandarmi desfăşoară acţiuni de verificare a bagajelor acolo unde cred că ceva este suspect. Tocmai de aceea suntem prezenţi în cel mai aglomerat punct.

Şi în Constanţa s-a desfăşurat operaţiunea, care are ca scop prevenirea accidentelor. Şoferii au fost traşi pe drapta, iar cei care au încălcat regulile au fost şi amendaţi.

Astfel de acţiuni sunt programate şi în zilele următoare, în toată ţara!

