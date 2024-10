Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Patriarhul Daniel, a umplut curtea Mitropoliei Române. A fost cea mai aglomerată zi de până acum. În a opta zi de pelerinaj, timpul de așteptare este de 7 ore. Între 13.000 și 15.000 de români din toate colțurile țării au stat la rând pentru a se ruga la sfintele moaște.

Marinela a venit din Călăraşi, cu părinţii. Este pentru a treia oară la pelerinajul Sfântului Dimitrie. Pentru ea, rugăciunea este terapie. "Am un sentiment de bucurie şi mă copleşeşte sentimentul acesta când îl văd an de an pe sfântul Dimitrie. Un sentiment de linişte şi relaxare", a mărturisit Marinela.

Ultima speranţă sau calea spre vindecare

Vezi și

Alţi pelerini văd în rugăciune ultima speranţă sau calea spre vindecare. "Ne rugăm pentru cei dragi, pentru sănătate, pentru poporul acesta. Credinţa a rămas ultima speranţă", spune o femeie. "Am venit pentru sănătatea şi binecuvântarea sfântului. Azi mă rog pentru sănătate, pentru note bune, învăţământ. Luminarea minţii şi să scap de ochelari", declară un băieţel.

Coada s-a întins pe un kilometru. În seara aceasta, moaştele Sfântului Lazăr vor părăsi România pentru a se întoarce în Cipru, iar mâine este ultima zi de pelerinaj la Sfântul Dimitrie.

"Dacă vor ajunge în cursul zilei de mâine, să nu se descurajeze. Sfintele Moaştele vor rămâne în baldachinul sfinţilor, până când, numărul pelerinilor se va micşora simţitor, atunci vor fi duse în pritvorul Catedralei Patriarhale. Astăzi este cea mai aglomerată zi, cu siguranţă", a declarat Adrian Agachi, preot.

Peste 100.000 de români au fost în pelerinaj în aceste zile.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi să votaţi la alegerile parlamentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰