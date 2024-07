El este bărbatul acuzat de procurorii DIICOT că a drogat-o pe fetiţa de trei ani şi a făcut din ea cel mai tânăr pacient internat cu supradoză. Copila a ajuns la spital, mai mult leşinată. Individul de 55 de ani, cetăţean român cu domiciliul în America, a fost invitat la aceeaşi deschidere de salon cosmetic din Constanţa la care a mers şi copila cu mama ei.

Bărbatul, spun procurorii, a adus la petrecere mai multe jeleuri cu marijuana. Surse Observator spun că adulţii prezenţi ar fi ştiut exact ce au pe masă şi că astfel de trataţii interzise ar fi la modă pe litoral. Doar că, de data aceasta, un jeleu a ajuns şi în mâinile fetiţei. Mama micuţei, cetăţean olandez, care lucrează ca navigator la o companie din Ţările de Jos, a observat că fetiţa râde necontrolat şi e agitată. A sunat la ambulanţă şi a cerut ajutor. Individul i-a pus viaţa în pericol copilului, spun specialiştii.

Dealerul avea planuri mari pe litoral

Bărbatul nu s-a limitat cu tranzacţiile interzise doar la salonul cosmetic. Era pregătit să împartă droguri şi la un mare festival. Fix când voia să intre la concerte a fost oprit de poliţişti şi percheziţionat. Agenţii i-au găsit drogurile şi i-au pus cătuşe. Procurorii i-au răscolit şi casa. Au găsit în locuinţă jeleurile cu canabis, dar şi alte recipiente cu droguri.

Despre bărbat, anchetatorii au aflat că a plecat în Statele Unite când era adolescent. Însă nu s-a rupt niciodată de ţara natală. Face des drumul America - România şi este un împătimit al turneelor de poker, după cum recunoştea într-o filmare online.

"Din 79 ne-am mutat cu părinţii, cu familia. Am făcut liceul, am făcut facultatea acolo. Am făcut facultatea la Ohio State, marketing. Joc poker din 2001. Am jucat profesional, am trăit din poker", spunea bărbatul într-un filmuleț de pe YouTube.

De data asta, n-a tras cartea câştigătoare în jocul cu legea. E acum arestat pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc.

