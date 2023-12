Vedetă pe internet, agresor acasă. Yakki, un cântăreţ de trap care face furori în rândul tinerilor , are dosar penal după ce şi-a bătut de mai multe ori iubita. Fata, o cunoscută influenceriţă, a fost lovită cu pumnii şi picioarele , iar de frică s-a ascuns în casa unei vecine. Nici acolo nu a scăpat de furia băiatului de 20 de ani. Medicii spun că victima are nevoie de cel puţin o săptămână de îngrijiri.

El este Mihai Denis Duțoniu, cunoscut sub numele de scenă YAKKI. Băiatul, care are numai pe contul de youtube peste 80.000 de adolescenţi abonaţi, şi-a bătut crunt iubita cu un an mai mică, chiar în apartamentul acesteia, din sectorul 1 al Capitalei. Ţipetele fetei au băgat în sperieţi vecinii care au sunat la 112. Totul s-a întâmplat în timp ce, în blocul de lângă, se făceau cercetări în cazul tânărului.

Fata nu a recunoscut că ar fi fost bătută

Crina Eșanu, Poliția Capitalei: Polițiștii au luat legătura cu o femeie în vârstă de 19 ani şi au constatat faptul că ar fi avut loc un conflict între aceasta și concubinul ei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, în urma căruia acesta ar fi agresat-o fizic.

Ana Grigore, reporter Observator: Scandalul a pornit în apartamentul fetei. Trapperul a lovit-o de mai multe ori cu palmele peste faţă şi a distrus mai multe bunuri din interior. Speriata, fata a fugit în apartamentul învecinat şi s-a refugiat în dormitor. Băiatul a urmărit-o, a spart uşa apartamentului şi a început să o lovească cu picioarele.

Tânăra a fost dusă la IML iar medicii au constatat că are nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale. În faţa camerelor, fata, o cunoscută influenceriţă cu aproape 180.000 de followeri numai pe Instagram, a devenit recalcitrantă şi nu a recunoscut că ar fi fost bătută.

Victima: Nu aveţi voi idee ce o să se întâmple cu voi că eu sunt persoană publică, eu din asta mănânc. Nu mi se pare frumos că am fost trezită la 10 dimineaţa când eu m-am culcat la 6 dimineaţa că am avut treabă. Nu mi s-a întâmplat nimic, fetiţo, ca să înţelegi tu. Şi dacă ar fi fost, nu e treaba voastră.

Şi vecina la care s-a baricadat în casă vrea să ascundă întreaga poveste

Vecina: Nu are niciun certificat medico-legal. Noi două ne-am trezit la unu după amiază şi după aia am ieşit la cafea. Atât. Nu s-au întâmplat lucrurile astea.

Atacul ar fi avut loc din cauza geloziei.

Ana Grigore, reporter Observator: Potrivit unor surse fata ar fi fost agresta si in trecut. În urmă cu două zile băiatul ar if bătut-o şi i-ar fi smuls o unghie de la mână.

Dacă te afli într-o astfel de situaţie ori eşti martorul unei agresiuni, sună la 0800 500 333, număr gratuit destinat victimelor violenţei domestice.

Trapperul de 20 de ani este idolul a mii de tineri care îi ascultă pe repeat melodiile. O singură piesă, în care vorbeşte despre consumul de droguri, are nu mai puţin de 6,5 milioane de vizualizări. De altfel, toate cântecele lui conţin versuri vulgare şi fac referire la violenţă şi substanţe interzise.

În următoarele 30 de zile, cel puţin, va sta în spatele gratiilor. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi distrugere.

