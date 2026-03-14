Nu te poţi considera un împătimit al ciocolatei până nu guşti ciocolata cu jeleu de bere, pe cea infuzată cu ceai sau pe cea pudrată cu piper din Nepal. Sunt doar câteva dintre bunătăţile pe care bucureştenii le pot găsi la cel mai mare târg de ciocolată din ţară. Consumul de ciocolată artizanală creşte cu 10 la sută de la un an la altul, semn că ne-am mai rafinat gusturile şi că din ce în ce mai mulţi ne răsfăţăm cu desert de calitate.

Într-un an provocator pentru consum, artizanii ciocolatieri fac tot ce ţine de ei să-şi atragă clientela! Mulţi inventează reţete pe cât de surprinzătoare, pe atât de irezistibile. Cum ar fi, de pildă, pralina cu bere! Sau ciocolata lui Eminescu.

"Există un truc pentru a pune alcoolul într-o pralină, este secret! Mai avem şi tablete cu malţ, tot folosit la bere artizanală. Pralina cu flori de tei, cu gândul la poet şi la teii de care era îndrăgostit. O miere de tei, cu un praline de cereale şi infuzie", a declarat Cătălin Ivanof, ciocolatier.

Ciocolată cu jeleu de bere și infuzie de ceai

"Ne adresăm şi persoanelor tinere, care sunt amatoare de petreceri, de cocktail. Astăzi avem pina colada, campari orange şi mohito. Preţul per kilogram la pralină este de 300 de lei", a declarat Ştefan Negoiţă, ciocolatier.

Anul acesta, de Paşte, se poartă şi oul fiert din ciocolată. Este o reinterpretare cu alune de pădure, migdale, caramel sărat, dar şi pepene galben, iar cine participă la un concurs pe social media şi spune cu cine ar împărţi acest ou imens îl poate câştiga!

Artizanii au pregătit un spectacol de arome, numai bune de împărţit cu cei dragi!

"Millefeuille este inspirată din prăjitura clasică, are un praline de migdale cu foitaj, cu unt puţin sărat şi vanilie de Tahiti. Melci din ciocolată, gărgăriţe din ciocolată, păpuşa noastră în formă de grădinar", a declarat Vera Maxim, ciocolatier.

Calitatea face diferenţa, exact ca la orice în viaţă e artă! Iar cine nu vrea să se simtă vinovat, alege variantele fresh, dietetice, cu infuzii de ceai sau fără zahăr.

"Este o pralină cu inserţie de grapfruit, iar la bază avem o ciocolată neagră cu pudră de matcha. Am ales un piper de Timut, este un piper special din Nepal, citric. Ciocolata îndulcită cu stevia este la mare căutare, avem o creştere semnificativă pe partea asta 40% faţă de anul trecut, ciocolată curată, doar cu unt de cacao", a declarat Vlad Niculescu, ciocolatier.

Un român consumă anual puţin peste 2 kilograme de ciocolată, sub media europeană, care e de peste 7 kilograme de ciocolată pe an.

