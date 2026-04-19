Mașină scăpată de sub control la un târg din Călărași. 5 răniți, o femeie preluată cu elicopterul SMURD

Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață, în comuna Mănăstirea, județul Călărași, chiar în zona târgului săptămânal. Mai multe persoane au fost rănite după ce un șofer în vârstă de 77 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în oameni și autoturisme parcate.

de Larisa Andreescu

la 19.04.2026 , 15:49
Potrivit polițiștilor din Oltenița, incidentul s-a produs în jurul orei 08:30, după ce conducătorul auto, din București, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație. Autoturismul a lovit mai multe vehicule și persoane aflate în zonă.

5 persoane au fost rănite în urma impactului

Trei dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cea mai gravă este o femeie de 63 de ani, care are suspiciune de fractură la coloană vertebrală. Aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată de urgență la un spital din București.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările, sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Larisa Andreescu
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Evenimente » Mașină scăpată de sub control la un târg din Călărași. 5 răniți, o femeie preluată cu elicopterul SMURD
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.