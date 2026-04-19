Mașină scăpată de sub control la un târg din Călărași. 5 răniți, o femeie preluată cu elicopterul SMURD
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață, în comuna Mănăstirea, județul Călărași, chiar în zona târgului săptămânal. Mai multe persoane au fost rănite după ce un șofer în vârstă de 77 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în oameni și autoturisme parcate.
Potrivit polițiștilor din Oltenița, incidentul s-a produs în jurul orei 08:30, după ce conducătorul auto, din București, ar fi încurcat pedalele de frână și accelerație. Autoturismul a lovit mai multe vehicule și persoane aflate în zonă.
5 persoane au fost rănite în urma impactului
Trei dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cea mai gravă este o femeie de 63 de ani, care are suspiciune de fractură la coloană vertebrală. Aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată de urgență la un spital din București.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările, sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
