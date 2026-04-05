O plimbare pe la târgurile de Paşte, în duminica Floriilor, poate să fie şi o experienţă culinară inedită. Parcul IOR din Capitală s-a transformat într-un pol al gastronomiei tradiţionale, însă la tarabe găsim şi fructe de mare sau reţete reinterpretate.

Mii de oameni au ales să sărbătorească Floriile în parc. Unii au ieșit la o simplă plimbare, alții au venit să admire dansurile populare tradițional românești, cu port lipovenesc, iar alții au venit pentru mâncare.

Vedeta festivalului este scrumbia. Evenimentul aduce împreună gusturi din Bucovina, din Delta Dunării, dar și o atmosferă de sărbătoare, unde vizitatorii pot degusta și cumpăra produse pentru masa de Paște și pot descoperi cum arată tradiția atunci când este dusă la nivel de spectacol culinar.

Vă spun că aici festivalul se întinde pe sute de metri și puteți descoperi peste 150 de feluri de mâncare tradițional românești.

