Craiova este, în această perioadă, unul dintre cele mai vibrante orașe din țară. Târgul de Paște atrage zilnic mii de vizitatori, iar atmosfera de sărbătoare, decorurile spectaculoase și evenimentele în aer liber au transformat Parcul "Nicolae Romanescu" în principalul punct de atracție pentru turiști. Însă distracţia vine cu un cost. În medie, un vizitator cheltuie între 50 și 100 de lei, în timp ce pentru o familie bugetul poate ajunge cu ușurință la câteva sute de lei, în funcție de consum și de activitățile alese.

Craiova se numără printre cele mai animate orașe din țară. Numărul tot mai mare de vizitatori se vede și în rata de ocupare a hotelurilor, care a trecut peste cea de anul trecut. "Agențiile de turism și-au făcut rezervările din timp, cu atât mai mult tur operatorii străini care deja au rezervat încă din luna ianuarie pentru această ediție a târgului. Noi așteptăm la hotel cu preparate tradiționale din crama hotelului, unde se pot bucura de preparate autofone românești, cât și de produse specifice oltenești, pentru ca experiența să fie una completă", a declarat Laura Pătru, manager hotel.

Târgul de Paște din Craiova poate fi vizitat până pe 3 mai

Aproape jumătate de milion de turiști au vizitat până acum Târgul de Paște, cei mai mulți din România, dar și din țările vecine, precum Bulgaria și Serbia. Numărul vizitatorilor este dublu față de anul trecut și se apropie de un nou record. Cei care ajung aici au la dispoziție o gamă variată de produse tradiționale și preparate specifice sezonului. În plus, nu lipsesc nici obiectele realizate manual. "Avem produse din lavanda, produse apicole, avem niște lumânări foarte frumoase, sunt formă de ou. Nu sunt nici scumpe, acest ou costă 15 lei, am prețuri și cu 10 lei, și cu 15, și cu 20, chiar și cu 25", a declarat Marian Pivniceru, comerciant.

Cei mici se bucură de propriul univers de distracție. Zonele special amenajate includ carusele, jocuri și ateliere creative. "Proiecțiile holografice, de exemplu, se pot vedea din două locuri diferite pe suprafața lacului din Parcul Nicolae Romanescu. Căsuțele sunt decorate pe conceptul fairy tales, lumea poveștilor. Avem zbor cu balonul, ridicări de la sol cu balonu cu aer cald, este show-ul de pe lac în fiecare seară, spectaculos cu opera română, filarmonica, cu cuvartet, cu muzică, cu lumini și cu jocuri de culoare", a declarat Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

Cheltuielile pot ajunge rapid la câteva sute de lei, în funcție de preferințe și activități. "Preţurile la toţi li se par scumpe, dar aşa sunt", spune un bărbat. Târgul de Paște din Craiova poate fi vizitat până pe 3 mai.

