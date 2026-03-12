Este de notorietate faptul că în atmosfera prietenoasă a saloanelor de înfrumuseţare femeile îşi deschid deseori sufletul. Şi tot aici găsesc o vorbă bună. Tocmai de aceea angajaţii din industria de frumusețe ar putea fi ajutoare în depistarea victimelor violenţei şi în susţinerea femeilor aflate în situaţii de risc. Totul se va întâmpla în cadrul unui proiect care prevede instruirea angajaţilor din saloane pentru recunoaşterea semnelor de abuz.

Proiectul se desfășoară în total în 5 țări europene, mai exact în Germania, Italia, Grecia, Bulgaria și România. Până în anul 2027, cel puțin 300 de angajate din domeniul frumuseții din fiecare țară, atunci când vor face cursurile de perfecționare, vor avea și un capitol în care să identifice timpuriu cazurile de abuz în cazul clientelor lor.

Evident, proiectul va fi extins mai apoi pentru ca fiecare angajată să treacă printr-un astfel de curs. S-a luat decizia ca angajatele din acest domeniu să fie implicate în identificarea cazurilor de violență domestică, pentru că este dovedit faptul că în timp se dezvoltă o relație de încredere între ele și clientele lor, obișnuite deja să le povestească problemele. Angajatele saloanelor nu vor fi nevoite să anunțe poliția sau să se implice în alte procese birocratice de care toată lumea fuge.

Angajatele europeane vor fi învățate cum să le explice femeilor abuzate că sunt victime

Articolul continuă după reclamă

Vor fi învățate cum să le explice femeilor abuzate că sunt victime, că nu este normal ce li se întâmplă și cum să ceară singure ajutor. Datele arată că în România, la fiecare șase zile, o femeie este ucisă și de cele mai multe ori se întâmplă după perioade lungi de abuz.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰