Cum ceri discret ajutorul dacă ești victima violenței domestice: "Ask for Angela" și gestul recunoscut global

Ce pot face victimele violenței domestice cât mai discret posibil, presupunând că nu au acces la telefon și nici la o persoană apropiată. În primul rând, au nevoie să părăsească locuința și să ajungă într-un loc public. Acolo pot cere ajutorul unui străin pentru a suna la 112 sau la linia națională gratuită pentru violență domestică.

Formulările scurte de genul: "Mă puteți ajuta să sun la 112?" sau "Ajutor, nu mă pot întoarce acasă în siguranță". Dacă sunt alături de partenerul agresor, trebuie să găsească un pretext pentru a se îndepărta de el. O baie publică poate fi locul în care victima poate cere protecție și poate aștepta în siguranță sosirea autorităților.

Chiar un mesaj scurt lăsat pe un telefon împrumutat, de genul: "Sunt în pericol. Nu pot vorbi. Sunați la 112". Există și căi de a comunica și atunci când victima nu se poate îndepărta de agresor.

Semnul internațional pentru ajutor şi "Ask for Angela"

Un bilet scris și lăsat la o cafenea, ori la o casă de marcat. Sau semnul internațional pentru ajutor, propus de organizațiile pentru drepturile femeilor, poate fi transmis în doar câteva secunde.

Este un gest simplu - degetul mare strâns, celelalte îndreptate în sus, urmat de strângerea pumnului.

De asemenea, în baruri sau cluburi din Europa, victimele pot folosi codul internațional: "Ask for Angela". Toți angajații sunt instruiți să ofere sprijin fără a cere explicații. La noi nu sunt atât de cunoscute aceste semne pentru că nu există educație în a recunoaște un abuz. Știm bine că statul nu a făcut mare lucru pentru a preveni violența domestică. Legea femicidului este doar finalul unui parcurs tragic și intervine când e prea târziu.

