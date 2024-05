Vezi și

La prima oră a dimineţii, grătarele au fost încinse, iar primii clienţi s au aşezat la coadă încă de la deschidere. La Ciotoianu în Drumul Taberei, în primele două ore s-au vândut un sfert din micii pregătiţi pentru 1 mai.

Daniel Ciotoianu, managerul unei terase: Vreo 100, 150 de comenzi pe oră. Am făcut de dimineaţă tactica ca la fotbal, toată lumea e pe poziţii, toată lumea ştie ce trebuie să facă.

La Terasa Obor cozile au fost mult mai mari decât de obicei

Andreea Milea, reporter Observator: La terasa de lângă Piaţa Obor, coada se întinde pe mai bine de 50 de metri. Sunt sute de persoane care sunt dispuse să aştepte cu orele pentru o porţie de mici.

Adrian Rebenciuc, patronul unei terase: Dacă sunt două comenzi de 100 de mici la două persoane, ceilalti 50 din spate mai pierd juma de oră.

Andreea Milea, reporter Observator: Care a fost cea mai mare comandă azi?

Adrian Rebenciuc, patronul unei terase: 350, un grătar întreg.

Marian Ciotoianu, patronul unei terase: Am avut o comandă de 250 de mici si 30 de kg de carnati la o companie. Avem comenzi in asteptare. Lucrăm non stop, adică nu ne oprim sub nicio formă.

A fost coadă la mici şi la Deduleşti

Micii au ţinut loc şi de mic dejun. Pe Dealul Negru oamenii au venit la prima oră să guste celebrii mici de la Deduleşti. Unii s-au oprit în drum spre mare să mănânce.

Băiat: Mergem la mare, În Vama Veche. Chiar ne-am uitat pe drum că n-am mai venit de 10 ani aici, noi fiind din Horezu şi am zis să ne oprim.

De 1 mai, românii comandă de şapte ori mai mulţi mici decât într o zi obişnuită. Preţul mediu pentru o porţie de trei mici este de 25 de lei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce alegeți de 1 Mai, grătar la pădure sau grătar la terasă? La pădure La terasă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰