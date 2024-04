Vezi și

Descoperirea lugubră a fost făcută de trei bărbaţi, pe un câmp din Olteni, Dâmboviţa, chiar lângă autostrada Bucureşti - Piteşti. Se întorceau cu maşina de la serviciu, când şoferul a frânat înmărmurit.

Martor: A zis: uite un picior de om! Am mers până acolo şi am zis - hai să mergem de aici că într-adevăr e un picior. Ne-am urcat în maşină, am mers la poliţie.

Şirul ororilor a continuat

Pe câmp, agenţii au mai găsit o bucată din corpul unei femei.

Iulian Costache, primar Ulieşti: Lângă acest picior se mai afla un sac în care era cadavrul. Adică corpul, capul şi restul organelor.

Poliţiştii au izolat zona şi au chemat criminalişti. Cele mai apropiate bucăţi de cadavru le-au găsit la doi, trei metri de autostradă şi au extins cercetările.

"Este o desfăşurare impresionantă de forţe. Sunt zeci de poliţişti şi jandarmi care caută probe în apropierea locului unde a fost găsit cadavrul. Fragmente umane au fost descoperite împrăştiate pe o rază de câteva sute de metri, lângă autostrada Bucureşti-Piteşti", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

Viorel Polexe, inspector-şef IPJ Dâmboviţa: Au fost găsite părţi ale corpului mâncate de animalele din zonă, de aici. Urmând a fi examinate acum la Serviciul de Medicină Legală Dâmboviţa.

La prima vedere, criminaliştii cred că victima avea în jur de 30 de ani şi că ar fi fost omorâtă în urmă cu o lună. Asasinul învelise trupul ciopârţit în folie de plastic şi îl ascunsese într-un sac. Cadavrul a ieşit la iveală când animelele sălbatice au sfârşiat sacul.

Poliţiştii au deja indicii despre victimă

Localnicii au răsuflat uşuraţi când au aflat că nu este din partea locului.

Iulian Costache, primar Ulieşti: Ar putea fi din judeţul Argeş persoana dispărută de acolo, ce surse am de la organele competente.

Anchetatorii cred că victima este o femeie care a fost dată dispărută cu mai mult de o lună în urmă. Aşteaptă, însă, rezultatul analizelor ADN ca să fie siguri. De asemenea, au şi un suspect, din cercul apropiat de cunoştinţe al victimei.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Calea Victoriei a redevenit pietonală. Sunteţi de acord să rămână aşa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰