Vezi și

Cristina se certase cu Gheorghe, partenerul său de viaţă, şi a spus că pleacă în satul vecin. Însă s-a oprit la Cristi, bărbatul cu care avea o relaţie ascunsă. Cei doi au băut şi se pare că pe timpul nopţii s-au certat. Amantul a luat un topor şi a lovit-o în cap cu sete pe femeie. Nu a avut nicio şansă. Dimineaţa, omul a venit la soţul femeii şi l-a anunţat ce a făcut.

"Cristina, femeia ta, e moartă la mine în curte"

„Dimineaţa a venit fata ei la mine că stă în vecini, o casă ne desparte (...) tremura din toate încheieturile. Mi-a spus că a venit Cristi de dimineaţă şi l-a chemat pe tăticul la poartă şi îi zice: Băi, Gheorghiţă, hai să îţi dau o veste. Cristina, femeia ta, e moartă la mine în curte, în casă. Nu am auzit de certuri, nu am auzit de scandaluri, nu am auzit de nimic”, a povestit o vecină.

Despre Cristina, oamenii din sat au doat cuvinte de laudă. „E harnică, o femeie muncitoare, o femeie liniştită, munceşte şi pe mult şi pe puţin, îşi întreţinea familia, numai că mai bea câte un pic”, a mai spus vecina.

Presupusul criminal se află acum în custodia poliţiei.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, 12 februarie 2024, ora 09.14, Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 22 de ani, din localitatea Mânzați, comuna Ibănești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, mama sa, femeie in vârstă de 42 de ani, este decedată la o locuință din aceeași localitate.

Cadavrul, ce prezintă leziuni la nivelul capului, a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, în vederea efectuării autopsiei medico-legale și stabilirii cauzei decesului.

Întrucât în cauză se pune în evidență suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni contra vieții, cercetările au fost preluate de către un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

O persoană banuită de comiterea infracțiunii sesizate, bărbat în vârstă de 43 de ani, din Mânzați, proprietarul locuinței unde a fost găsit cadavrul femeii, se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, pentru audieri.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰