S-a huiduit, deci, şi aseară la Coldplay. Dar în mod organizat. Cu umor şi strategie de comunicare ca la carte, solistul Coldplay a reuşit să transforme un moment nefericit în unul memorabil.

"In spatele discursului lui banuiesc ca a fost o strategie de comuncare foarte bine gandita. A provocat lumea sa huiduie ceea ce a detensionat si i-a facut pe toti sa se relaxeze un pic", spune Laura Ivăncioiu, specialist in comunicare.

Cum a fost primit Babasha pe scenă de data aceasta

Vezi și

Relaxati si mult mai bine dispusi, spectatorii l-au primit de data asta pe Babasha cu aplauze.

Unii au fredonat melodia, iar altii au ales sa plece. Dar nimeni n-a mai huiduit. Aşa cum s-a intamplat in prima seară.

"Daca vrei iubire, fii iubire. Daca vrei pace, fii pace. El asta a facut. Voi m-ati huiduit si eu va arat azi ca va iubesc", mai spune Laura Ivăncioiu, specialist in comunicare.

"Poate e o lectie si pt noi ca societate. noi suntem aceiasi oameni, doar ca in functie de mesajele la care suntem expusi si in funcite d emodul in care ne sunt construite asteptarile, avem poate reactii diametral opuse", spune Dragos Stanca, specialist in comunicare.

Unii turişti au fost şocaţi de preţurile mari din România

Dincolo de controverse, concertul Coldplay a fost un magnet pentru turiştii din întreaga lume. Gal şi iubita lui au venit din Israel pentru a asista la eveniment. Costul distracţiei însă a fost unul pe măsură.

"Credeam că România va fi mai ieftină. Dar a devenit mai scumpă. E ca în Cehia. Sau poate unele preţuri sunt la fel de mari ca în Italia. Mâncarea ne costă în jur de 200 de lei pe zi. Iar hotelul 100 de euro pe noapte", a spus Gal, un turist.

"Toate hotelurile au fost pline. S-a văzut din tarifele pe care cei care au mai avut câte o cameră liberă le-au afişat. Au fost camere pe care le-au vândut colegii din piaţă şi la 1.000 de euro", a precizat Andreea Gheorghiu, directorul general al unui hotel.

Turiştii veniţi în Bucureşti au fost mană cerească pentru serviciile de transport, restaurante şi hoteluri.

Concertul Coldplay i-a costat mult pe organizatori. Numai închirierea arenei pentru două seri a fost 112.000 de euro. La fiecare show, trupa Coldplay câştigă 5,7 milioane de dolari.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ascultaţi manele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰