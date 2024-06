De la huiduieli, la ropote de aplauze. Aşa a fost primit, aseară, cel mai urmărit artist din România la acest moment, cântărețul Babasha, de 22 de ani. Asta după ce cu o seară înainte, interpretarea sa, nu a fost chiar pe gustul publicului de pe Arena Naţională.

"Vreau să clarific un singur lucru. Eu sunt copleșit de emoţii. Nu am multe cuvinte de spus. Dacă am preconizat eu că ar fi vorba de rasism, cu siguranţă nu am făcut-o pentru că nu a aclamat lumea numele meu sau pentru că nu a vibrat cu mine. Este pentru că am auzit huiduieli în care toată lumea a vorbit de culoarea pielii, în care am primit foarte multe mesaje de rasism", a declarat din nou Babaşa după concert.

Solistul trupei a cerut publicului să huiduiască din nou

Aseară în schimb, huiduielile au fost îndreptate chiar către solistul trupei Coldplay, la cererea acestuia, care nu doar că a urcat pe scenă alături de artistul român, dar l-a şi acompaniat la chitara. Astfel, cu zâmbetul pe buze şi plin de umor cântărețul Chris Martin a reuşit să transforme huiduielile, într-un veritabil moment de solidaritate.

"La început am fost şocat, m-am simţit trist şi vinovat cumva, că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta", a mărturisit pe scenă solistul.

Un supravieţuitor de la Colectiv a fost urcat pe scenă

Iar momentele emoţionante nu s-au oprit aici. La fel ca în prima seară de pe Arena Naţională, solistul Chris Martin, a invitat şi de această dată pe scenă oameni din public. Printre tinerii aleşi s-a numărat chiar şi un supravieţuitor de la Colectiv.

Dincolo de toate momentele, concertul de pe Arena Naţională a fost unul de zile mari, iar spectacolul a fost unul incendiar şi exploziv, care a adunat pe Arena Naţională zeci de mii de oameni. Cele două concerte ale formaţiei Coldplay de la Bucureşti au bătut toate recordurile. Este singura trupă, venită să cânte în România, care a vândut în mai puţin de o oră peste 100 de mii de bilete.

