După ce a stârnit un val de reacţii la primul concert Coldplay, Babasha a urcat din nou pe scenă alături de Chris Martin. Cântăreţul a interpretat aceeaşi manea ca în seara precedentă. Surpriză mare însă, deoarece reacţia publicului a fost total diferită faţă de cea de aseară.

Dacă ieri artistul de 22 de ani a fost huiduit în gura mare de fanii Coldplay, de data aceasta a fost primit cu un ropot de aplauze şi strigăte de susţinere.

Coldplay a adus pe scenă trei tineri, între care un supravieţuitor de la Colectiv

Înainte de acest moment, Chris Martin a invitat trei tineri să cânte alături de el, după ce în prima seară l-a avut invitat pe cântăreţul de manele Babasha. Între cei trei tineri s-a aflat şi un supravieţuitor al tragediei de la Colectiv, din 2016.

Chris Martin a cerut publicului să repete huiduielile de miercuri seară, dar mai tare, afirmând că iubeşte fanii, chiar dacă huiduie. ”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Chris Martin.

