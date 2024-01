"În ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:49 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adâncimea de 80.0 kilometri ", a transmis INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44 kilometri V de Focșani, 66 kilometri E de Sfântu-Gheorghe, 73 kilometri N de Buzău, 81 kilometri E de Brașov, 88 kilometri S de Bacău și 93 kilometri SV de Bârlad. Potrivit ISU Iași, nu au fost înregistrate apeluri prin 112.

Un al doilea cutremur, de 3.3 pe Richter, s-a produs luni în Vrancea

Un nou cutremur s-a produs, luni, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, arată informaţiile publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit sursei citate, seismul a avut loc la adâncimea de 85 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 kilometri vest de Focşani, 66 kilometri est de Sfantu-Gheorghe, 71 kilometri nord de Buzău, 81 kilometri est de Braşov, 90 kilometri sud de Bacău şi 95 kilometri sud-vest de Bârlad.

De la începutul lunii ianuarie, în România s-au înregistrat în total 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 şi 4,3 pe Richter.

Anul trecut, cea mai puternică mişcare tectonică, de 5.7, a avut loc în data de 14 februarie, în judeţul Gorj, la o adâncime de 6,3 kilometri.

"Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 şi nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Echipajele operative se află în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaştere", au transmis oficialii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Aceştia au distribuit din nou, pe reţelele de socializare, informaţii despre măsurile şi modul de comportare înainte, în timpul şi după producerea unui seism.

IGSU reiterează informaţia potrivit căreia, în cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanşării acestora.

"Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă)", a mai transmis IGSU.

De ce se produc cutremure în Vrancea, România

România este o zonă seismică. Seismicitatea țării este asociată cu activitatea seismică din regiunea Vrancea, situată în partea de sud-est a țării. Aici are loc subducția plăcii tectonice europene sub placa tectonică a Eurasiei. Cutremurele în această regiune sunt cunoscute sub numele de cutremure vrâncene.

Această zonă seismică a produs istoric cutremure semnificative, iar riscul seismic este luat în considerare în construcția clădirilor și în planificarea urbană pentru a minimiza efectele negative ale unui cutremur.

