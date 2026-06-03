Defibrilatoarele automate pot salva vieți. Şi vestea bună e că pot fi folosite de oricine. Chiar şi de cei care nu au pregătire medicală. În Braşov, spre exemplu, sunt 17 astfel de aparate. Unele, însă, au dispărut, iar altele sunt greu de găsit. În alte cazuri, nici cei care ar trebui să le supravegheze nu știu unde sunt. Aşa, atunci când fiecare secundă contează, dispozitivele care ar trebui să ajute, ajung imposibil de folosit.

În Piața Sfatului, defibrilatorul instalat în 2022 a fost furat de două ori. După ce l-au pierdut definitiv, autoritățile au montat altul, pe care acum îl păzesc.

"Suntem în Piaţa Sfatului, kilometrul 0 al turismului de la Braşov, iar defibrilatorul extern automat de aici e montat exact la colţul casei sfatului. Aceasta este ghereta folosită de poliţiştii locali, aflaţi în serviciul de permanenţă, iar defibrilatorul extern automat este montat exact în acest loc, în colţul postului de ordine publică", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Puțini brașoveni știu însă de existenţa lui.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ştiţi cumva unde se găsesc?

Tânără: Nu ştiu, chiar nu ştiu, habar nu am.

Reporter: Aici, de exemplu, e unul din acela.

Tânără: Da? Chiar nu ştiam.

"Dacă nu ştiu eu, mă gândesc că cam puţină lume (n.r. ştie)", a spus un localnic.

Defibrilatorul automat poate fi folosit de oricine, chiar și fără pregătire medicală. Aparatul analizează ritmul inimii și spune pas cu pas ce trebuie făcut. Dacă este nevoie, administrează șocul electric care poate salva viața pacientului.

Din cele 17 defibrilatoare din Brașov, șase aparțin Primăriei. Le găsim în Piața Sfatului, la sediul instituției, la Zoo și în cele mai aglomerate trei piețe ale orașului.

"Vrem să mai achiziţionăm încă trei pe care să le montăm la bazele sportive ale municipalităţii", a spus Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Din 2019 şi Universitatea Transilvania a montat 11 defibrilatoare în campus și în clădirile sale. Șapte sunt localizate pe cele mai populare aplicații GPS. Unul e la Rectorat, lângă stația spre Poiana Brașov. Nici măcar portarul nu știe însă de existenţa lui.

"Nici nu vreau să vă dezinformez, dar nu ştiu să fie. Dacă nu ştim, înseamnă că nu avem", a spus un paznic.

Conducerea Universității nu a oferit niciun răspuns prin care să spună exact unde sunt montate defibrilatoarele și câte dintre ele mai sunt în funcțiune.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰