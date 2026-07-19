N-or avea ei mare, dar au cea mai mare piscină din Europa. Un oraş acvatic maghiar e, de ani buni, o destinaţie românească. Când vine vorba despre vacanţe, românii din vestul ţării preferă să-şi scurteze drumul spre relaxare şi să îşi lungească bugetul de concediu în această staţiune, aflată la nici o oră de mers de graniţă. De altfel, Ungaria a accelerat puternic în turism şi a lăsat în urmă, la capitolul ritm de creştere, destinaţii consacrate, precum Austria sau Croaţia.

La doar 60 de kilometri de graniţa cu România, peisajul împrumută brusc aerul destinaţiilor mediteraneene. HOIDU SOBOSLO sparge monotonia câmpiilor nesfârşite cu un parc acvatic ce se întinde pe mai bine de 30 de hectare. Acolo e şi cel mai mare bazin de înot de pe continent. Margareta nu e la prima vacanţă la marea Ungariei. "Eu sunt din Târnăveni și am venit aici pentru că îmi place foarte mult locul, am fost de foarte multe ori. Cazare la hotel pentru o noapte, cam 60 de euro, cu mic dejun inclus, ceea ce mi se pare foarte ok", a declarat Margareta Molnar, turistă din Târgu-Mureş.

Pentru românii din vest, ecuaţia este simplă

O cameră dublă într-o pensiune porneşte de la 50 de euro, iar în preţul cazării la hotelurile de 4 stele sunt incluse şi accesul la aquapark şi serviciile de wellness. Pentru românii din vest, ecuaţia este simplă: e şi aproape, şi drumurile-s bune. În plus, atracţiile sunt pentru toate gusturile: Ianoş a sosit aici special pentru cele peste 15 tobogane uriaşe, pentru râurile lente şi pentru zona premium, inspirată de delta Amazonului. "Ajung mai ușor decât să traversez Carpații spre București, de exemplu, sau către mare", a declarat Nagy Ianos, turist din Sighișoara. În plin sezon, aproape o treime din totalul celor care umplu piscinele tematice sunt români. "Este ca o zonă de litoral. În vară, poate polonezii sunt cei mai mulți, dar tot anul sunt alături de noi românii", a declarat Eniko Levai, referent turism.

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Experienţa de vacanţă este completată perfect de aromele din bucătărie: la orele prânzului, turiştii se adună în jurul ceaunelor în care fierb preparate tradiţionale. O porţie generoasă de gulaş costă 50 de lei. Biletele de acces pornesc de la 80 de lei pentru zonele de bază şi cresc până la 180 de lei pentru răsfăţ în barurile din piscină sau în jacuzzi la înălţime. Peste 700.000 de români au ajuns anul trecut în Ungaria. Iar ţara vecină a atins, tot anul trecut, un record în turism: peste 47 de milioane de înnoptări, aproape dublu faţă de România.