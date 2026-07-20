Spitalele în grevă: Două ore au fost asigurate doar urgenţele. Ce îi nemulţumeşte pe angajaţii din Sănătate
A fost grevă de avertisment în peste 500 de spitale din ţară timp de 2 ore între 9 şi 11. Au fost asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, potrivit reprezentanților sindicatelor din sănătate. Sindicatele acuză lipsa unei legi corecte a salarizării, pierderea oamenilor din sistem și decizii luate fără consultarea celor care lucrează zilnic la patul bolnavului. Din 28 iulie amenință cu greva generală pe termen nedeterminat.
"Se mişcă ţara! Politicul trebuie să asculte. Când mii de oameni spun acelaşi lucru, nu mai este nemulţumire, este un avertisment: ajunge!", au transmis reprezentanţii Sanitas.
Protestatari cu bannere, pancarte şi vuvuzele au scandat "Vrem dreptate pentru sănătate", "Grevă generală", "Faceţi din sănătate o prioritate".
Potrivit sindicaliştilor, prin aplicarea noii legi a salarizării bugetare, unii angajaţi ar putea pierde chiar şi până la o mie de lei lunar la salariu.
Dacă negocierile eșuează, din 28 iulie amenință cu greva generală pe termen nedeterminat. Este cea mai gravă amenințare la adresa funcționării spitalelor din ultimii ani.
În cazul unei greve generale, activitatea medicală ar fi redusă drastic: în spitale ar fi asigurate doar urgențele, iar în secții ar lucra doar o treime din personal. Medicii spun că nu cer doar bani, ci condiții de muncă decente și măsuri care să oprească exodul angajaților din sănătate.
Ce îi nemulțumește pe sindicaliști
Federaţia SANITAS a transmis că o lege construită, "în spatele uşilor închise" nu poate produce echitate şi respinge modul în care "Guvernul forţează adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public".
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"În continuare acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară, de aceea vom continua programul de greve anunţat", a declarat Iulian Pope, preşedintele Sanitas.
- Sanitas consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar
- Federaţia SANITAS atrage atenţia că una dintre cele mai grave probleme ale proiectului o reprezintă modificarea regimului sporurilor.
- "Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune", susţin ei.
- În plus, proiectul conduce la situaţia în care peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică.
- Compensarea riscului profesional este astfel transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate.
- Personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.
- În loc să corecteze dezechilibrele existente, noua lege le accentuează.
- Personalul administrativ din unităţile sanitare şi angajaţii din sistemul de asistenţă socială rămân în continuare subevaluaţi şi insuficient remuneraţi, deşi activitatea acestora este indispensabilă funcţionării spitalelor, serviciilor medicale şi centrelor sociale.
- "Fără economişti, jurişti, specialişti IT, personal administrativ, tehnic sau de suport şi fără angajaţii din asistenţa socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcţiona în condiţii normale"