Spitalele în grevă: Două ore au fost asigurate doar urgenţele. Ce îi nemulţumeşte pe angajaţii din Sănătate

A fost grevă de avertisment în peste 500 de spitale din ţară timp de 2 ore între 9 şi 11. Au fost asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, potrivit reprezentanților sindicatelor din sănătate. Sindicatele acuză lipsa unei legi corecte a salarizării, pierderea oamenilor din sistem și decizii luate fără consultarea celor care lucrează zilnic la patul bolnavului. Din 28 iulie amenință cu greva generală pe termen nedeterminat.

"Se mişcă ţara! Politicul trebuie să asculte. Când mii de oameni spun acelaşi lucru, nu mai este nemulţumire, este un avertisment: ajunge!", au transmis reprezentanţii Sanitas.

Protestatari cu bannere, pancarte şi vuvuzele au scandat "Vrem dreptate pentru sănătate", "Grevă generală", "Faceţi din sănătate o prioritate".

Potrivit sindicaliştilor, prin aplicarea noii legi a salarizării bugetare, unii angajaţi ar putea pierde chiar şi până la o mie de lei lunar la salariu.

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Dacă negocierile eșuează, din 28 iulie amenință cu greva generală pe termen nedeterminat. Este cea mai gravă amenințare la adresa funcționării spitalelor din ultimii ani.

În cazul unei greve generale, activitatea medicală ar fi redusă drastic: în spitale ar fi asigurate doar urgențele, iar în secții ar lucra doar o treime din personal. Medicii spun că nu cer doar bani, ci condiții de muncă decente și măsuri care să oprească exodul angajaților din sănătate.

Ce îi nemulțumește pe sindicaliști

Federaţia SANITAS a transmis că o lege construită, "în spatele uşilor închise" nu poate produce echitate şi respinge modul în care "Guvernul forţează adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public".

"În continuare acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară, de aceea vom continua programul de greve anunţat", a declarat Iulian Pope, preşedintele Sanitas.