Vremea de mâine 20 iulie. Caniculă urmată de furtuni. Rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h
Vremea va rămâne deosebit de caldă, cu temperaturi caniculare în orele după-amiezii și un disconfort termic accentuat. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 21 de grade, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca la 33–35 de grade. După-amiază, instabilitatea atmosferică se va accentua și sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 70 km/h.
La noapte, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări accentuate, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. În restul teritoriului, manifestări specifice instabilității atmosferice, vor fi pe arii restrânse. Temperaturile minime se vor situa între 14 grade în estul Transilvaniei și 20...23 de grade în regiunile sudice și sud-estice, unde noaptea va fi tropicală. Pe suprafețe mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 20 iulie în ţară
Vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice și călduroasă. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.În restul teritoriului, astfel de manifestări vor fi pe suprafețe mai mici, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele termice se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 19...22 în Câmpia Română și în Dobrogea, unde noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. Presiunea atmosferică va crește ușor până la valori apropiate de cea considerată normală.
Vremea de mâine 20 iulie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul intervalului, dar condițiile pentru averse vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi tropicală, iar temperatura minimă va atinge 19...21 de grade.
Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza. Disconfortul termic se va menține ridicat iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitatea atmosferică, astfel încât vor fi înnorări temporar accentuate, averse (5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h). Temperatura maximă va fi de 33...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.
Presiunea atmosferică va crește ușor până la valori apropiate de cea considerată normală.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, maxima zilei va fi de 27 de grade.
Vremea de mâine 20 iulie pe litoral
Vremea va fi normală termic, în general frumoasă ziua. Cerul va avea înnorări temporare , cu precădere spre seară și în primele ore ale nopții, când, trecător, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări trecătoare după-amiaza dar și în timpul ploilor, cu rafale în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27...29 de grade, iar cele minime vor fi de 21...23 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 20...23 de grade, cu cele mai ridicate valori în zona deltei.
Vremea de mâine 20 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă, mai ales după-amiaza și seara, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) în Carpații Meridionali și Carpații Orientali și pe arii restrânse în restul zonei montane. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Valorile de temperatură vor continua să scadă.