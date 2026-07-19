Vremea de mâine 20 iulie. Caniculă urmată de furtuni. Rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h

Harta temperaturi în România

Vremea de mâine 20 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul intervalului, dar condițiile pentru averse vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi tropicală, iar temperatura minimă va atinge 19...21 de grade.

Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza. Disconfortul termic se va menține ridicat iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitatea atmosferică, astfel încât vor fi înnorări temporar accentuate, averse (5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h). Temperatura maximă va fi de 33...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Presiunea atmosferică va crește ușor până la valori apropiate de cea considerată normală.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, maxima zilei va fi de 27 de grade.