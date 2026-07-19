Buşteni a fost localitatea cea mai greu lovită de furtunile din ultimele ore.

Circulaţia dispre Buşteni către Braşov a fost reluată în urmă cu 15 minute. În centrul localităţii Buşteni a fost un veritabil potop, o vijelie foarte puternică ce a adunat pietre, mâl şi a avariat foarte multe maşini. Aceste maşini sunt, potrivit proprietarilor, daună totală.

Femeie luată de viitură, salvată cu ATV-ul

Muncitorii de la primăria Buşteni, cei de la ISU, de la Poliţie, toată lumea încearcă să dea o mână de ajutor şi încearcă să reia circulaţia pe arterele secundare asta după ce cu greu au reuşit să deblocheze DN1.

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Sunt cel puţin 24 de case care au fost inundate. Pompierii sunt prezenţi cu motopompe. O femeie de 33 de ani a fost luată de ape şi oprită de un vecin care se afla pe un ATV.