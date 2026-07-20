Concurs inedit la Sibiu! Zilele trecute, într-o pădure de la marginea oraşului s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Căţărare în Copaci, ajuns la a treia ediţie. Evenimentul a fost dedicat arboriştilor certificaţi din România, iar accentul a fost pus nu doar pe tehnica de lucru, ci şi pe siguranţa specialiştilor şi, mai presus de toate, pe protejarea arborilor.

18 concurenţi au avut de parcurs cinci probe solicitante menite să testeze atât tehnica, cât şi rezistenţa fizică şi mentală. "Totul a plecat de la o pură pasiune şi de la o joacă în copilărie. Noi ne jucam în copilărie prin copaci", a declarat Raul Miclea, concurent. "Competiţia este super faină, oameni faini, organizarea foarte bună", a declarat Vasile Busuioc, concurent. Dincolo de echipament, la baza acestei profesii stă iubirea pentru natură, dar si dorinţa de a păstra arborii seculari in siguranţă.

Arboristica nu este o meserie care atrage doar pasionaţii de înălţime

"Scopul este, pe de-o parte, aducerea celor mai noi tehnici de arboricultură şi pe de altă parte, pentru publicul general, să înţeleagă ce înseamnă o arboricultură de calitate", a declarat Ioan Ștețca, presedintele Asociaţiei Române de Arboricultură. Meseria de arborist este unică, fiind una dintre cele mai dificile meserii din lume, dar şi una dintre cele mai riscante. "Noi urmărim ca ei (n.red. concurenţii) să parcurgă traseul în siguranţă, în primul rând, să nu afecteze sănătatea arborului, să nu rupă ramuri", a declarat Ştefan Arădăvoaice, vicepresedinte ARA.

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Arboristica nu este o meserie care atrage doar pasionaţii de înălţime. "Cumva mă duce cu gândul la vremea în care urcam şi eu în pomi, în cireşii de la bunicii mei", a declarat Veronica Reileanu, arhitect Ambulanta pentru Monumente. Câstigătorii acestei ediţii de campionat vor reprezenta România la concursurile internaţionale.