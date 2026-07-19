Străzi inundate şi maşini luate de viituri în centrul Buşteniului. DN1 e afectat, o femeie a fost rănită

Traficul rutier pe DN 1 este afectat în zona centrală a oraşul Buşteni, fiind inundate mai multe străzi şi semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone, a informat, duminică, IPJ Prahova.

UPDATE: Șeful DSU, Raed Arafat, explică, într-o intervenție la Digi24, modul în care trebuie să acționăm în situațiile de urgență. Declarațiile șefului DSU vin în contextul inundațiilor de pe Valea Prahovei. În Bușteni, străzi întregi sunt inudate, mașini au fost luate de viitură pe DN1, unele locuințe au fost afectate, iar pompierii acționează cu pompe pentru a drena apa. A plouat în jur de 40 de litri / mp. într-un interval scurt, sub avertizare de Cod Portocaliu.

O femeie a fost rănită

Raed Arafat explică care sunt cele mai importante lucruri pe care cetățenii trebuie să le știe, în cazul unor situații de urgență. "Insistăm ca recomandările de la pompieri care vin prin RO-Alert să fie respectate. Sunt momente în care nu există timp pentru a discuta și a convinge că trebuie să se evacueze", a declarat Raed Arafat, într-o intervenție la postul Digi24. "Orice informații care provin prin sistemele de avertizare sau direct de la personalul de intervenție, pompieri, jandar, poliție, trebuie să fie respectate. Sunt situații în care astfel de evenimente nu pot fi prevăzute, nu pot fi anticipate", a declarat șeful DSU.

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"Acolo unde recomandă pompierii evacuarea din timp, acest lucru trebuie să fie făcut la momentul în care îl recomandă pompierii și nu mai târziu", a declarat Raed Arafat. Prefectul Județului Prahova, Daniel Nicodim, a precizat că nordul județului Prahova se află sub Cod Portocaliu încă din această dimineață, dar și că DN1 este blocat din cauza apelor care s-au scurs de pe versant. Potrivit prefectului, doi pietoni au fost luați de viitură, una dintre aceste persoane a suferit leziuni la brațe. Ambele persoane au fost duse la spital.

"Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie" a precizat IPJ Prahova.

Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei

Conform sursei citate, echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică.

"Pentru situaţiile care pun în pericol viaţa, integritatea persoanelor sau bunurile, cetăţenii sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112" a mai menţionat IPJ Prahova.