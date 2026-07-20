Cum răzbună americanii soldații uciși de Iran. Prețul petrolului urcă din nou vertiginos

Război în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului Brent a atins iar, luni dimineață, pragul de 90 de dolari barilul, apoi a coborât la 88. Statele Unite au desfășurat, luni dimineață, o nouă serie de atacuri aeriene asupra Iranului, după ce au anunțat moartea unui alt militar american. Loviturile au vizat zona unui oraș din nord-vestul țării, unde s-ar afla baze subterane de rachete. Iranul a răspuns prin lansarea unor atacuri asupra Bahrainului, unde se află Flota a 5-a a Marinei SUA, și asupra Kuweitului.

Statele Unite și Iranul se apropie, pas cu pas, de un război total, relatează Associated Press. Acordul interimar încheiat luna trecută, menit să pună capăt definitiv confruntărilor, s-a destrămat, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost din nou blocat. Ambele părți au atacat infrastructuri civile de care depind milioane de oameni.

Cotația petrolului Brent a atins 90 de dolari barilul luni dimineață

Între timp, cotația petrolului Brent a depășit luni dimineaţă pragul de 90 de dolari pe baril, apoi a coborât la valoarea de 88. Prețul mediu al unui galon de benzină în Statele Unite a urcat la pragul de 4 dolari, un indicator important pentru americani. Este o presiune în plus asupra populației înaintea alegerilor legislative din această toamnă, explică AP.

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Patru soldaţi americani morţi în două zile

Armata Statelor Unite a anunţat duminică moartea unui alt militar american, al patrulea deces în două zile. Soldatul a murit sâmbătă, în timpul distrugerii controlate a unor muniţii neexplodate provenite de la o dronă iraniană doborâtă în nordul Irakului.

De la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie au murit în total 17 militari americani.

Vineri doi militari americani au murit şi un al treilea a dispărut în Iordania. Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu a anunţat ieri că au fost găsite rămăşiţe umane neidentificate.

"I-am lovit din nou foarte puternic în această noapte. Și am făcut acest lucru în onoareamilitarilor uciși", a declarat președintele american Donald Trump.

SUA au lansat a noua noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului

Comandamentul Central al armatei americane a anunțat luni dimineață o nouă rundă de lovituri. Potrivit Comandamentului Central, au fost vizate "centre de comandă militară iraniene, sisteme de apărare aeriană și de supraveghere, capacități maritime, situri de lansare a rachetelor și dronelor, precum și rețele de comunicații".

Agenția iraniană IRNA, controlată de stat, a relatat că atacurile americane au ucis cel puțin o persoană în zona orașului Tabriz, situat în nord-vestul țării, la aproximativ 520 de kilometri de capitala Teheran. Acolo s-ar afla baze subterane de rachete administrate de Gardienii Revoluției.

Potrivit IRNA, loviturile americane ar fi vizat și Bandar Imam Khomeini, în provincia Khuzestan, Sirik și Jask, în provincia Hormozgan, precum și Konarak și Chabahar, în provincia Sistan și Baluchistan.

În momentul începerii atacurilor, o navă a luat foc în Strâmtoarea Ormuz, după ce a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului, a anunțat Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Marii Britanii. Echipajul a abandonat nava. Câteva ore mai târziu, plutea în derivă și era încă în flăcări.

Ruta din apropierea Omanului este cea recomandă de americani pentru a evita atacurile Iranului.

Teheranul a ripostat atacând țări aliate ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Bahrainul a activat luni dimineață sirenele de avertizare împotriva rachetelor, iar Kuweitul a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au deschis focul asupra unui val de proiectile iraniene.

Strâmtoarea Ormuz, cheie în evoluția conflictului

Trump a amenințat că va ataca centralele electrice și podurile iraniene pentru a determina Teheranul să renunţe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz iar acurile recente sugerează că armata americană pune în aplicare acest plan.

În ultima săptămână, Statele Unite au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, pentru a opri exporturile de petrol ale țării. Armata americană a anunțat sâmbătă că în ultima săptămână a redirecționat șase nave și a dezactivat una.

Între timp s-au scurs 30 din cele 60 de zile prevăzute în acordul preliminar pentru negocierea încheierii definitive a războiului și a altor probleme, inclusiv programul nuclear al Iranului.

Secretarul de stat american Marco Rubio susţine că Statele Unite sunt în continuare dispuse să negocieze cu Iranul, însă discuțiile "trebuie să fie reale".

"Vom continua să răspundem. Dacă se deschide calea diplomației, dacă cei care vor să facă ceva constructiv pentru Iran câștigă și preiau controlul asupra sistemului sau asupra negocierilor, aceasta va fi o evoluție foarte pozitivă. Din păcate, nu acolo ne aflăm în această seară", a spus el.

Mohammad Javad Zarif, fost ministru iranian de Externe, a recunoscut într-un articol publicat luni de Foreign Policy că acordul interimar "nu putea supraviețui unei asemenea lipse de dezacord" în privința Strâmtorii Ormuz.

"Așa cum arată conflictul actual, Washingtonul nu poate elimina guvernul iranian. Doar diplomația, un nou acord de pace și un nou cadru de securitate creat de statele din regiune și pentru statele din regiune vor permite Statelor Unite să-și îndrepte atenția în altă parte", a scris el.

Zarif a avertizat însă regimul teocratic al Iranului că "dacă Iranul amenință în mod repetat traficul maritim, riscă să întoarcă împotriva sa o mare parte a lumii".

Autoritățile iraniene au anunțat că noile atacuri americane au ucis cel puțin 50 de persoane și au rănit alte 517.