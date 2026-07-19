Două locuri, mii de oameni şi aceeaşi dorinţă de distracţie. La Bonţida, petrecaretii au cântat şi au dansat în cea de-a treia seară de Electric Castle, iar ploaia nu i-a făcut să plece din faţa scenelor. În acelaşi timp, la Costineşti, petrecerea a continuat până dimineaţă, pe ritmurile unora dintre cei mai aşteptaţi artişti ai verii.

La Electric Castle, după trei zile de caniculă, ploaia a fost primită aproape ca un invitat de onoare. Concertul artistei italience LP a fost, însă, momentul pe care mulţi îl aşteptau de luni întregi. În fiecare vară, castelul Banffy devine punct de întâlnire şi pentru turiştii veniţi de la mii de kilometri depărtare. Chiar şi din Alaska.

Iar dacă la Bonţida decorul este unul de poveste, la Nibiru, în Costineşti, ritmurile latino şi house au transformat promenada într-un uriaş ring de dans. "Ne face foarte bucuroşi că am reuşit să creem o nouă staţiune pentru români, unde să se distreze în siguranţă şi să aibă parte de nişte experienţe inedite", a declarat Selly. Petrecerea continuă şi în această seară. Şi nu oricum.

Pe acest ecran imens vom vedea diseară, de la ora 22:00, marea finală dintre Spania şi Argentina. Organizatorii estimează că vor fi peste 80.000 de oameni prezenţi pe toată promenada.