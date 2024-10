"Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el", spuneau într-un filmuleţ cei trei fraţi. Sunt deja trei zile de când Antonio, Rania şi Raisa, de 7,9 şi 11 ani, au dispărut. În ultimele imagini cu ei, fraţii stau îmbrăţişaţi. Sora mai mare este cea care transmite mesajul presupuşilor răpitori, dintr-un câmp, printre buruieni: "Noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă".

Mărturia tatălui Adrian Marţian

Copiii se referă la mama lor. Surse Observator spun că poliţiştii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere şi ar fi văzut cum cei trei fraţi pleacă de acasă, însoţiţi de un adult. "Aştept să mă contacteze cineva. Nu aveau cum să plece singuri copiii mei", spune Adrian Marţian, tatăl copiilor.

Vezi și

Surse Observator spun că bona copiilor, cea care îi avea în grijă, le-a declarat anchetatorilor că era la cumpărături și a lăsat copiii cu un prieten. Când s-a întors, a văzut că nu mai sunt și l-a sunat pe tatăl lor, cel care o plătea să-i îngrijească. La audieri au ajuns şi mama copiilor şi unchiul lor.

Cei trei fraţi au fost daţi în consemn la frontieră, iar căutările extinse în mai multe judeţe. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Poliţiştii fac apel la oameni să îi anunţe dacă îi văd pe cei trei fraţi. "Toată treaba e foarte suspectă", crede un român.

Cei trei copii, prinşi în războiul părinţilor

De cel puţin doi ani, cei trei copii sunt prinşi în războiul părinţilor. Angajaţii DGASPC au primit ordin judecătoresc să-i preia. S-a întâmplat chiar în ziua dispariţiei. "Am găsit trei fraţi foarte timoraţi, care din punctul nostru de vedere au participat la toate conflictele între părinţi. Le-am spus ca ei nu pot să ramână acolo, au refuzat categoric. Pentru aceşti copii nu este un mediu de dezvoltare acolo", a declarat Gianina Ianc, DGASPC.

Cu toate astea, i-au lăsat tot în grija bonei pentru că tatăl a contestat decizia. Asta deşi omul de afaceri avea interdicţie să se apropie de fosta soţie sau de copii la o distanţă mai mică de 100 de metri. "Copiii au drepturile lor, pot refuza, nu sunt obiecte să fie transportate cu forţa. Poliţia trebuie să fie cea care impune decizia de instanţă. Absolut, e un caz de răpire", crede Rareş Achiriloaie, preşedinte ANPDCA.

Mama copiilor, dar şi fiul cel mare al omului de afaceri merg pe aceeaşi variantă. "Eu aşa cred, că au fost luaţi de către tată şi duşi ca să nu se poate executa hotârârea de plasament care este executorie", spune Delia Bota, avocata mamei. "Cu siguranţă e o manevră organizată de câtre tatăl meu, Adrian Marţian", este de părere fiul cel mare al afaceristului.

Mărturiile copiilor sunt şocante

Scandalul între părinţi a început în 2022, când familia s-a mutat pentru nouă luni în Spania, la Barcelona. Bărbatul ar fi aflat, din întâmplare, de la propriii copii, despre comportamentul violent al mamei lor. Cazul a ajuns în instanţa spaniolă, iar mărturiile copiilor sunt şocante.

"Mama ne bătea aproape zilnic, pe tot corpul! Cu răutate şi tare! A aruncat cu un cuţit în timp ce ne certa!", povesteşte una din fete. "Lua pastile amestecate cu alcool. Ne bătea pe mine şi pe surorile mele aproape zilnic", spune băiatul.

Mai mult, spune afaceristul Adrian Marţian, femeia ar fi căutat un asasin plătit pentru a scăpa de el. În timp ce mama copiilor era cercetată penal pentru rele tratamente aplicate minorilor, dar și pentru presupusa tentativă de omor, milionarul a fugit cu copiii în ţară. Şi a început un şir nesfârit de reclamaţii şi dosare penale între cei doi foşti parteneri.

Cazul, cunoscut şi ministrul Familiei

Milionarul a fost acuzat de răpire internaţională şi alienare parentală - şi-ar fi întors copiii, potrivit experţilor din timpul proceselor, împotriva mamei. Instanţa a decis că cei mici trebuie să se întoarcă la mamă, în Spania. În acea casă, cei trei fraţi locuiau împreună cu bona, iar la nici 200 de metri distanţă, milionarul şi-a instalat rulota. S-a mutat aici dupa ce pe numele său a fost emis un ordin de protecţie, tocmai pentru ca, spune el, să fie mai aproape de copii.

"Când iubeşti copilaşii, faci sacrifcii, renunţi la vile, piscine, condiţii de lux. Am luat o casă aici, la Deva, un domeniu. Am măsurat 120 de metri şi am adus o rulotă", spunea el în luna septembrie.

Cazul era cunoscut şi de ministrul Familiei. "Tatăl copiilor m-a contactat cu câteva zile după ce ei au ajuns în judeţul Hunedoara. I-am spus tatălui că aceste sentinţă trebuie respectată. Cumva, a început să fie mai agresiv în ton, spunându-mi că statul nu face nimic", a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei.

Grav este, spun specialiştii, că din lupta cruntă a părinţilor pentru custodia copiilor, suferă tocmai cei care trebuie protejaţi. Nicio persoană din familie nu a fost sunată până acum pentru o presupusă răscumpărare. Legea alienării parentale a intrat în vigoare în luna mai, anul acesta. Potrivit autorităţilor, în România sunt zeci de mii de copii folosiţi de un părinte ca armă împotriva celuilalt părinte.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să păstraţi bancnote vechi în speranţa că vă veţi îmbogăţi în viitor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰