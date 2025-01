Moment istoric. Sebastian Stan, actorul de origine română care a cucerit Hollywoodul, a fost nominalizat la Oscar. Are şanse mari să câştige cel mai mare premiu din cinematografie pentru rolul lui Donald Trump, în filmul "Ucenicul". Preşedintele Statelor Unite a vrut să interzică pelicula, nemulţumit de scenariu. În urmă cu două săptămâni, Stan a câştigat primul său Glob de Aur şi a avut un discurs emoţionant despre România.

Este momentul în care numele lui Sebastian Stan răsună pentru prima dată în celebrul teatru Dolby din Los Angeles, locul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar. În urmă cu doar două săptămâni, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor. Şi a mulţumit României printr-un discurs emoţionant.

"Dedic acest premiu mamei mele, care a plecat din România în căutarea unei vieţi mai bune şi mi-a dat totul. Îl dedic tatălui meu vitreg, Tony, care a acceptat o mamă singură cu un copil mare. Îţi mulţumesc pentru că ai fost un bărbat adevărat! Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc!", a spus atunci Sebastian Stan.

Rolul care i-ar putea aduce marele premiu

Rolul care i-ar putea aduce acum multrâvnita statuetă este cel al lui Donald Trump în tinereţe, în perioada anilor 60-70, când a pus bazele imperiului său financiar.

"Enormă bucurie! Enormă bucurie pentru Sebastian Stan, că a fost nominalizat. Ştim foarte bine toate discuţiile care au fost şi chiar, cât de neplăcut impresionat a fost Trump pentru film", spune Margareta Nistor.

Sebastian Stan s-a născut în 1982 la Constanţa. Imediat după Revoluţie, mama sa, Georgeta Orlovschi, profesoară de pian, a decis să plece din ţară pentru a-i oferi o viaţă mai bună.

Ce spune Sebastian Stan despre copilăria lui

"Copilăria este foarte interesantă, nu uiţi copilăria, dar totuşi am plecat prea devreme. Am nişte amintiri de acolo. O amintirea pe care tot timpul pot să o văd. Mă jucam afară cu prietenii şi chiar se întâmpla Revoluţia. Am văzut o maşină şi erau nişte tineri în maşină. Erau vreo 6-7 tineri în maşina asta şi erau cu steagul", mărturisea Sebastian Stan.

Drumul spre Hollywood l-a început la 12 ani, când s-au mutat la New York. Îşi aminteşte că se uita fascinat la zgârie-nori, iar mama sa i-a spus să se uite bine la clădirile alea, pentru că are şansa să devină cineva.

Stan a devenit cunoscut după rolul "Soldatului Iernii“ din filmul "Captain America". Pentru rolul care i-ar putea aduce un Oscar s-a pregătit ore-n şir. S-a uitat la peste 600 de filmări cu Donald Trump şi s-a îngrăşat şapte kilograme.

Trump a cerut interzicerea filmului

"Ucenicul" a fost lansat cu doar 27 de zile înainte de alegerile prezidenţiale din Statele Unite. Trump a încercat să obţină interzicerea lui, nemulţumit de scenariu.

"Trebuie să continuăm să spunem poveşti nediscriminatorii. Nu a fost un film uşor de realizat, nici "Ucenicul", celălalt film în care am fost norocos să joc şi de care sunt mândru. Sunt subiecte dificile, dar aceste filme sunt reale, sunt necesare şi nu trebuie să ne temem şi să ne uităm în altă parte", spunea Sebastian Stan.

Pentru premiul Oscar, Sebastian Stan are adversari unul şi unul: Adrien Broady, Timothée Chalamet şi Ralph Finnes. Prima persoană care l-a felicitat pentru nominalizare a fost iubita lui, actriţa Annabelle Wallis, într-o postare pe Instagram. Ceremonia de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie.

