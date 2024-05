Diagnostic dur primit de o copilă de 11 ani, după ce timp de trei ani a fost văzută de 30 de medici, care au greşit. A fost operată de urgenţă în Anglia

Timp de trei ani a fost văzută de 30 de medici şi tot de atâtea ori i-au pus diagnosticul greşit. I s-a spus că are migrene, probleme la stomac şi chiar i s-au schimbat ochelarii de patru ori. Într-un final, fetița de 11 ani din Northampton a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier de 3,5 cm.

Fetiței, Tia Gordon, din Northampton, i s-a spus că suferea de migrene și de probleme la stomac înainte de a fi internată de urgență în spital, când starea ei a început să îi afecteze echilibrul și capacitatea de a merge.

Diagnosticată corect după trei ani

Ea a fost supusă unei tomografii de urgență, care a arătat că avea o tumoare de 3,5 cm pe creier, conform Sky News, citat de Mediafax. Mama ei, Imogen Darby, a declarat că Tia a fost dusă la mai mulți medici și că, de asemenea, i s-a schimbat rețeta ochelarilor de patru ori înainte de a fi descoperită tumora.

„Timp de mai bine de trei ani, am dus-o pe Tia la medici, i s-a refuzat RMN-ul, i s-a refuzat să fie examinată de pediatria de urgență, am sunat la 111, am fost la A&E, i s-au schimbat ochelarii de patru ori, i s-au dat medicamente, dar a fost nevoie ca ea să nu mai poată merge pentru a primi îngrijirile de care avea nevoie".

În cele câteva luni dinaintea diagnosticului, Tia a fost dusă la medicul de familie de aproximativ 10 ori, iar mama ei a sunat la urgențe de 3 ori. Când a dus-o la Urgențe, femeii i s-a spus că fetița are o boală de stomac și că „trebuie să o lase în pace".

Dar Tia a început apoi să își țină ciudat gâtul. Cu toate acestea, medicii au spus că gâtul îi era înțepenit pentru felul în care dormea.

Operată timp de 10 ore

În acel moment, femeia a reușit să obțină o programare la pediatrie și a vorbit despre gâtul Tiei. Ea a fost trimisă la fizioterapie. Femeia a simțit însă că ceva era încă în neregulă cu modul în care Tia își ținea gâtul, dar un consultant a spus că ar fi trebuit să treacă luni de zile pentru un RMN.

Starea fetiței a început să se deterioreze, fiind bolnavă în majoritatea dimineților și vomitând în fiecare zi între noiembrie 2023 și ianuarie 2024.

Când a început să nu mai aibă echilibru, a fost dusă la spitalul Northampton General. O tomografie computerizată a scos la iveală tumora fetiței, un astrocitom pilocitar, cel mai frecvent tip de tumoare cerebrală la copii.

Tia a fost operată timp de 10 ore, iar tumora benignă a fost îndepărtată. Tia va face un RMN la fiecare trei luni în următorii cinci ani și urmează un tratament de fizioterapie, precum și întâlniri regulate cu neurologii. Între timp, Tia este nerăbdătoare să se întoarcă la activitățile sale.

