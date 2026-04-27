Video Doi şoferi care au ignorat regulile de circulaţie au rămas fără permis după ce au fost filmați din elicopter
Regulile de circulaţie nu sunt pentru toată lumea. Cel puţin asta au crezut doi şoferi care au ignorat liniile continue sau trecerile de pietoni.
Pentru că pe aplicaţiile de navigaţie nu erau semnalate echipaje de Poliţie, aceştia s-au gândit că nu vor fi văzuţi.
Agenţii nu au lucrat de la sol, ci de la înălţime, iar toate ilegalităţile pe care le-au comis i-au lăsat pietoni.
Unul dintre şoferi a rămas fără permis pentru o perioadă de 240 de zile şi a primit o amendă de aproape 5.000 de lei.
Celălalt nu mai are voie să se urce la volan pentru următoarele 180 de zile şi trebuie să achite peste 3.500 de lei.
