Grădina Zoologică din Târgu Mureș a publicat, vineri, un videoclip emoţionant ce surprinde ecloziunea unui ou de aproximativ 1,5 kilograme, marcând venirea pe lume a unui pui de struț african, cea mai mare pasăre din lume.

Primele clipe de viaţă ale unui pui de struţ african, când sparge oul. Moment rar filmat la Zoo Târgu Mureş - Sursa: Captură foto

''Ați văzut vreodată un pui de struț ieșind din ou? Astăzi avem bucuria de a vă arăta procesul acesta special! Struțul african (Struthio camelus) este cea mai mare pasăre din lume, iar ouăle lor sunt și ele uriașe, cântărind în jur de 1,5 kilograme. Procesul de eclozare este o adevărată dovadă de voință - micuțul muncește din greu ore în șir pentru a sparge coaja groasă de 2 mm'', a postat Grădina Zoologică din Târgu Mureș pe pagina de Facebook.

Recent, la această Grădină Zoologică s-a produs o altă premieră, nașterea unor iezi de ibex, o specie protejată prin legi stricte la nivel european.

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Grădina Zoologică Târgu Mureș, cea mai mare din țară ca suprafață, găzduiește peste 800 de animale din 150 de specii locale și exotice și este singura care deține elefanți, girafe și giboni.

Numărul vizitatorilor depășește 300.000 de persoane, pe an.