Imagini dure, filmate în această după-amiază pe Autostrada Soarelui, în zona Cernavodă. Cel mai mare coşmar al multor şoferi a devenit realitate pentru o familie. Bunicii se întorceau din vacanţă, alături de nepoata lor, o fetiţă de doi ani, când maşina lor a fost străpunsă efectiv de glisiera mediană dintre sensuri. A urmat o intervenţie dificilă, la faţa locului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.

Accidentul teribil a avut loc înainte de ora 14. Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de parapetul care desparte sensurile pe autostradă[. În mașină se afla și o femeie de 69 de ani, dar și nepoata lor, de doar 2 ani. Bunicii se întorceau de la mare, unde fuseseră în vacanță cu cea mică și se îndreptau către casă.

Imediat la fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor, dar și elicopterul smurd, care a preluat femeia inconștientă, intubată, și a ajuns la spital. Bunicul și nepoata sunt conștienți, cooperanți și au fost transportați de asemenea la spital pentru a putea fi sub stricta supraveghere a medicilor.

Coloana de mașini se întinde pe aproximativ 2 km. În acest moment, cei care au venit să intervină încearcă să fluidizeze traficul.