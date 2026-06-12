Saxofonistul Memiş Selciuc a murit la 47 de ani. Artistului din Constanţa i s-ar fi făcut rău după concert

Memiş Selciuc, unul dintre cei mai cunoscuţi saxofonişti din Constanţa, a murit la 47 de ani. Artistului i s-ar fi făcut rău după ce a cântat la un eveniment. Potrivit primelor informaţii, acesta ar fi suferit un infarct.

Memiş Selciuc, celebrul saxofonist din Constanţa, a murit la vârsta de 47 de ani. Vestea a fost anunţată de apropiaţi, iar mesajele de condoleanţe au început să curgă pe reţelele sociale.

Artistul lasă în urmă o soţie şi trei copii. Potrivit publicaţiei locale Ziua de Constanţa, Memiş Selciuc era considerat o legendă a saxofonului turcesc în România.

I s-ar fi făcut rău după ce a cântat la un eveniment

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Potrivit informaţiilor apărute în mediul online, Memiş Selciuc ar fi fost prezent la un eveniment, unde a urcat pe scenă şi a cântat alături de colegii săi.

La scurt timp după momentul artistic, saxofonistului i s-ar fi făcut rău şi s-ar fi prăbuşit. Cei aflaţi la faţa locului au încercat să îl ajute, însă artistul nu a mai putut fi salvat.

Primele informaţii indică faptul că Memiş Selciuc ar fi murit în urma unui infarct.

Apropiaţii artistului, îndureraţi de pierderea lui

Moartea saxofonistului a provocat un val de reacţii în rândul colegilor de breaslă şi al celor care l-au cunoscut. Liviu Puştiu, prieten apropiat al artistului, a transmis un mesaj de adio.

"E foarte greu să auzi de o legendă, de un frate, un coleg lângă care ai trăit și ai cântat o viață. Ai fost, ești și vei fi legenda saxofonului turcesc în România și în toate țările balcanice. Numele tău va dăinui în continuare. Să fii primit în împărăția cerurilor. Cel mai tare turc cu saxofonul din toate timpurile: SELCIUC LEGENDA", a scris Liviu Puştiu.

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Şi admiratorii artistului au transmis mesaje de condoleanţe pe reţelele sociale.

"Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe bune cel mai bun turc la saxofon", a scris un utilizator pe social media.

"Bunul Dumnezeu să-l odihnească! Mare, mare saxofonist!", a comentat o altă persoană.

Memiş Selciuc a fost unul dintre cei mai apreciaţi saxofonişti din zona muzicii de petrecere şi balcanice. Dispariţia sa a îndurerat familia, colegii şi comunitatea celor care l-au ascultat de-a lungul anilor.