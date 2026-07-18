O nouă metodă de înșelăciune face ravagii printre creduli. Escrocii se prezintă drept angajați ai unor instituții ale statului sau ai băncilor la care ţintele lor au conturi deschise și își sperie victimele că economiile le sunt în pericol. Sub pretextul că le protejează banii, le conving să îi transfere chiar ele, în conturi controlate de infractori. Așa a pierdut o femeie din București aproape 300.000 de lei. În spatele escrocheriei - doi cetățeni ucraineni, veniți în România după începerea războiului.

Femeia de 39 de ani a ajuns la sediul Poliției la o zi după ce le-a dat escrocilor toți cei 300.000 de lei pe care îi avea în conturi. Abia după ce a plătit și cea de-a doua tranșă și-a dat seama că fusese victima unei înșelăciuni. Unul dintre indivizi s-a dat drept reprezentant al ASF, a convins-o că ar fi victima unui furt de identitate și că economiile ei ar fi în pericol. Celălalt individ a convins-o că este angajat al băncii și că o poate ajuta să își protejeze economiile. "Femeii i s-a reprezentat un presupus demers de protejarea investițiilor și i s-a solicitat să retragă sumele de bani din conturile bancare și să le depună prin intermediul unor ATM-uri bitcoin, utilizând codurile QR transmise de către apelanți", a declarat Cătălina Toma, Poliția Capitalei.

Cei doi tineri de 19 şi 20 de ani au fost arestați preventiv

În speranța că polițiștilor le va fi mai greu să identifice portofelul electronic în care ajungeau banii, escrocii i-au cerut femeii să transfere aproape 70.000 de lei. După ce au văzut că au reușit să o convingă să le trimită bani, escrocii nu s-au oprit. Au repetat aceeași schemă. De această dată, i-au dat întâlnire femeii într-un parc din București și i-au cerut să vină cu 217.000 de lei, în numerar, sub pretextul că tranzacțiile prin bancomat nu mai funcționează.

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Cei doi cetățeni ucraineni, care vorbeau limba română, au reușit să o lase pe femeie fără aproape 300.000 de lei, bani pe care aceasta încerca, de fapt, să îi protejeze, nu să îi piardă. În ciuda măsurilor pe care şi le-au luat escrocii, polițiștii Capitalei au reușit să îi identifice și să îi prindă în timp record. Dar cu cât nivelul de trai al românilor scade, cu atât mai dese vor fi înşelăciunile. Doar paza bună trece primejdia rea.

"Dacă este o nevoie punctuală de a răspunde, o verificare încrucișată întotdeauna este binevenită. Fie printr-un telefon sau un apel, un mesaj către persoana responsabilă din partea organizației partenere. Desigur, riscurile sunt numeroase. Avem aici transferturi frauduloase de bani care pot fi aprobate sau investite sau pierderi financiare generale ori materiale", a declarat George-Marius Șinca, lector universitar şi specialist în cybersecurity. Cei doi tineri de 19 şi 20 de ani au fost arestați preventiv și sunt cercetați pentru înșelăciune. Agenții încă încearcă să recupereze prejudiciul.