Au apărut imagini noi cu accidentul teribil din Tulcea, în care o femeie care stătea pe o bancă în centrul oraşului a murit strivită de o maşină scăpată de sub control. O cameră de supraveghere a suprins momentul în care şoferul vinovat trage brusc de volan pentru a evita un impact cu vehiculul din faţa sa. Camioneta rupe un gard şi seceră un copac înainte să zdrobească banca pe care se afla victima.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum autovehicului condus de bărbatul de 58 de ani circula foarte aproape de maşina din față. Când autoturismul a frânat brusc la trecerea de pietoni, şoferul camionetei a tras brusc de volan, iar maşina a trecut printr-un gard şi a rupt un copac de parcă ar fi fost un băţ de chibrit. Femeia care a avut ghinionul să fie pe o bancă de pe trotuar nu a avut nicio şansă.

Bărbatul de 58 de ani care a provocat tragedia este cercetat pentru ucidere din culpă

În ajutorul femeii de 44 de ani, prinsă sub roţile camionetei, au sărit, imediat, mai mulţi pietoni şi oameni din blocurile din zonă. Din păcate, în ciuda eforturilor lor, femeia a murit înainte de sosirea medicilor. "Am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă", a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea.

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Bărbatul de 58 de ani care a provocat tragedia este cercetat pentru ucidere din culpă şi se află sub control judiciar pentru 60 de zile. El a rămas fără permis de conducere.