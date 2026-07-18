Cum poţi pune nişte bani deoparte fără să simţi că îţi iei de la gură? Pui mărunţişul în puşculiţă. Şi dacă tot suntem în 2026, purcelul de porţelan a fost înlocuit cu puşculiţa virtuală. Round-up-ul și cashback-ul sunt două dintre cele mai populare metode prin care economisim câte puțin la fiecare plată cu cardul sau telefonul. Aveţi grijă, însă. Nu cumpăraţi doar de dragul economisirii.

Din doar câteva apăsări cu degetul pe ecranul telefonului poţi face în aşa fel încât la orice cumpărătură, o mică sumă de bani să ţi se mute din contul curent, în cel de economii. Leu cu leu, într-un an de zile poţi strânge o mică avere. Dariana, de pildă, a economisit aproape 2.000 de euro numai instruindu-şi aplicaţia de banking să rotunjească sumele pe care le avea de plată. "Sunt aplicații foarte bune. Într-un an am reușit să economisesc în jur de 2.000 de euro, cu un round-up destul de mic. Nu punem preț pe 5 lei, 10 lei sau chiar pe 1 leu, iar la finalul anului vezi că se strâng peste 500 de lei, pentru unii peste .1000 de lei", a declarat Dariana.

Dintre românii care economisesc, 86% pun bani deoparte doar pentru situaţii de urgenţă

Round-up-ul este o opţiune care ne ajută să economisim câte un pic. Practic, ne rotunjeşte suma pe care o plătim atunci când facem o achiziţie virtuală. Cumpărăm de 36 de lei, banca ne ia 40 de lei din cont, iar surplusul îl pune deoparte. Şi există şi variante de economisire mai bune de-atât. Aplicațiile de cashback îți returnează un procent din banii cheltuiți la magazinele partenere. De exemplu, dacă faci cumpărături de 200 de lei și cashback-ul este de 5%, primești înapoi 10 lei. Suma se acumulează în aplicație și poate fi retrasă sau folosită ulterior. "E în jur de 4-5%, mi se pare destul de mult, pentru că na, ne cumpărăm de mâncare, de-ale casei în fiecare lună, am şi magazinul lângă mine. Îmi e mult mai simplu şi primesc o sumă înapoi", a declarat Dariana.

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Cu cât faci mai multe cumpărături din magazinele partenere, cu atât suma care se adună va fi mai mare. "Economiile cele mai mari cu siguranţă le poţi face în supermarket-uri. Undeva la 65% din bugetul unei familii se duce în cumpărăturile din supermarlet-uri. În cazul în care cheltui undeva la 1.000 de lei, poţi economisi între 40 şi 80 de lei în medie pe lună", a declarat Adrian Paraschivescu, dezvoltator aplicaţie cashback. Ce este deja obişnuit în Occident, la noi de abia prinde contur. "Dacă ne uităm în vest, spre exemplu, oamenii au ajuns în punctul în care nu mai ies din casă fără un voucher, sau fără să ştie de o reducere. În estul Europei, oamenii încă descoperă aceste obiceiuri financiare sănătoase", a declarat Adrian Paraschivescu, dezvoltator aplicaţie cashback.

Fiţi cu băgare de seamă, totuşi: dincolo de avantajele evidente, aceste instrumente ne pot influenţa şi felul în care ne cheltuim banii. "Aici trebuie să fim foarte atenţi, pentru că are şi o componentă psihologică. În momentul în care urmăresc aceşti 10 lei, 20 de lei cashback, s-ar putea să fiu interesat să fac o cumpărătură poate care nu e foarte urgentă, sau poate chiar să cumpăr ceva ce-mi este inutil", a declarat Andreea Nica, analist economic. Datele arată că, dintre românii care economisesc, 86% pun bani deoparte doar pentru situaţii de urgenţă. Un român din trei economiseşte pentru a-şi mări averea. Mai puţin de o treime dintre români au rezerve financiare pentru măcar 3 luni, în caz că rămân fără job.