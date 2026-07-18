Cine seamănă vânt, culege furtună! O ştim cu toţii, numai "Bogdan Sicilianu" pare că nu a auzit expresia. Interlopul bucureştean s-a trezit cu mascații la ușă, după ce a amenințat în repetate rânduri, pe internet, o tânără din Mehedinți. Supărat că fata i-a respins avansurile, a umplut internetul de mesaje la adresa ei. Iar la un moment dat şi-a vărsat năduful şi pe poliţişti. Nu se aştepta ca aceştia să-i şi răspundă. De aproape şi foarte personal.

"Mă ... pe toată Poliția Română, mă ... pe toți mascații, într-o zi mă duc după Casandra, la ea acolo, unde stă și îi fac felul. Da?" El este Bogdan Sicilianul. Un individ cunoscut de polițiștii din sectorul 6. Mai ales pentru activitatea sa pe internet. Din septembrie, bărbatul o tot amenință pe Casandra. O tânără de 29 de ani din Mehedinți, cu care și-ar fi dorit o frumoasă poveste de dragoste. Doar că femeia l-a refuzat în repetate rânduri. Toate amenințările erau filmate și postate pe conturile lui de pe internet.

"Ai pregătit filmarea? Eu, Sicilianul de la București... Dormiți pe voi! Alo! Poliția Română, dormiți pe voi!", a mai spus Bogdan Sicilianul.

Ultimul videoclip nu a convins-o pe Casandra să-l accepte, dar a atras la ușa sa... alți vizitatori.

Articolul continuă după reclamă

Când mascații au ajuns la ușa lui, bărbatul şi-a imaginat că dacă nu le răspunde, vor considera că nu este acasă şi va scăpa. Binenţeles, polițiștii i-au spart ușa apartamentului. Suspectul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Anchetatorii i-au ridicat și toate dispozitivele electronice, inclusiv telefoanele și laptopurile, pentru o percheziție informatică.

"Faptele săvârșite prin intermediul rețelelor de socializare pot atrage răspunderea penală, atunci când întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni", a afirmat Cătălina Toma, Poliția Capitalei.

Și amenințările transmise pe internet pot atrage răspunderea penală, pentru că spațiul online este considerat spațiu public. Procurorii îl cercetează acum pentru amenințare, infracțiune care se pedepsește cu până la un an de închisoare. Soarta bărbatului seamănă izbitor de mult cu cea a renumitului Spartacus Idolul Femeilor.

Era viteaz când îi întărâta pe poliţişti. Câteva minute mai târziu, cu un ochi vânăt, nu mai prididea să le ceară scuze.