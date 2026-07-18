Pentru unii, vacanţele nu mai înseamnă doar hoteluri de cinci stele şi bilete de avion la business-class. Sunt cei care aleg să-şi ia confortul propriei case cu ei şi-n vârf de munte şi pe plaje neumblate. Pentru asta investesc până la 150.000 de euro în camioane transformate în locuinţe de lux în toată regula. Au bucătărie complet utilată, baie, internet, încălzire în pardoseală şi pot funcţiona fără apă sau curent timp de două săptămâni.

Din lemn masiv, tapiţerie, lumini ambientale si finisaje atent lucrate în sute de ore de muncă ia naştere un interior care rivalizează cu cel al unui apartament de lux. Doar că nu este parte a unui bloc, ci a unui camion.

"Avem mașina de spălat rufe, frigider, plită pe inducție, cuptor electric, mașina de spălat vase. Zona de living și de servit masa, aici se poate crea o altă zonă de dormit. Avem o hotă pentru bucătărie. Aici avem zona de baie", a spus Robert Simon, director tehnic.

Fiecare piesă, proiectată la milimetru

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Fiecare placă este tăiată la milimetru, fiecare dulap este proiectat în funcție de spațiul disponibil. Înainte ca vehiculul să plece la drum, fiecare şurub este verificat de mai multe ori. Astfel de construcţii iau naştere într-un atelier din Brașov. Afacerea a pornit în pandemie, când cererea pentru vacanţe pe patru roţi a explodat.

"Am avut clienţi din Franţa, din Anglia, din Macedonia. Amenajarea trebuie gândită foarte bine pentru că într-un proiect de genul, toate se leagă. La vehiculele astea nu poți să te riști, ți-a căzut la un impact mic ceva și ai rănit un pasager, vina a cui e, este vina ta", a explicat Robert.

Totul începe cu o întrebare simplă: cum arată vacanţa perfectă? Apoi inginerii îţi transformă dorinţele într-o locuință pe roţi.

"Acest proiect a fost finalizat în jumătate de an. Chiar dacă la exterior pare un camion obișnuit, în interior are tot confortul unei locuințe. Aer condiționat, încălzire în pardoseală, internet și camere de supraveghere. Iar toate sistemele pe care le vedem aici îi permit să fie autonom timp de două săptămâni, astfel încât nu trebuie să fie conectat la sistemul de apă sau de curent", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Toate vehiculele sunt dotate cu panouri solare si cu un rezervor de apa de pana la jumătate de tonă. Sistemele sunt atent integrate astfel încât nimic să nu ocupe spaţiul de locuit.

"Aici este sistemul de aer condiționat, pe parea opusă este sistemul de încălzire. Aici este panoul de comandă care controlează tot ce înseamnă sistem de iluminare în interiorul vehiculului. Aici se aprind luminile interioare în zona de living. Se poate monitoriza nivelul bateriilor, ce capacitate, nivelul de încărcare de la soare, se poate monitoriza nivelul de apă curată, nivelul de apă gri", a mai spus Robert Simon.

Cât costă confortul unei case purtate oriunde pe roți

Confortul şi libertatea vin, însă, cu un preţ pe care nu oricine şi-l permite. O locuinţă construită într-o dubă costă de la 50.000 de euro în sus, în timp ce un camion transformat în apartament de lux poate ajunge şi la 150.000 de euro, în funcție de dotările alese de client.