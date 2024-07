Dosar şoc la DNA, cu nume importante. Mită pentru a pune eoliene chiar pe culoarul de zbor al avioanelor, riscând viaţa pasagerilor

Cu mita potrivită, regulile zboară şi totul e posibil. Chiar şi să pui în pericol viaţa pasagerilor din avioane, dând aprobări pentru parcuri eoliene pe culoarul de zbor. Procurorii anticorupţie au suspiciunea că directorul autorităţii aeronautice civile ar fi îngreunat în mod intenţionat procedura de obţinere a unor avize pentru amplasarea de parcuri eoliene în apropierea aeroporturilor în aşa fel încât să-i determine pe şefii companiilor să vină cu mită. Sumele vehiculate în referat încep de la 15.000 şi ajung la 35.000 de euro.

Administratorii companiile neagă mita

Ar fi vorba, conform procurorilor, de companii din zona Tulcea - Constanţa care plănuiau să forţeze legea şi să monteze turbine eoliene eoliene în zone interzise. "Eolienele presupun existenţa unor instalaţii care, pe baza unor principii electromagnetice, transformă energia vântului în energie electrică. Toată această chestiune poate să influenţeze comunicaţiile pe de o parte, între turnul de dirijare şi aeronave, pe de altă parte ce este mai important sistemele de aterizare fără vizibilitate", a declarat Sorin Stoicescu, expert în aviaţie.

Administratorii companiile neagă mita şi spun că oricum le-au fost respinse solicitările chiar dacă au negociat direct cu şeful Autorităţii Aeronautice Civile Române. Scandalul avizelor date de instituţie aduce în prim plan şi nume grele: demnitari şi foşti miniştri. Un om de afaceri care a promis unui dezvoltator că obţine aprobare pentru un bloc-turn pe culoarul de zbor din zona Aeroportului Băneasa se lăuda că este prieten cu fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

Păi, hai să facem combinația cu ei! Cezar Verziu, om de afaceri: Mi-a spus: "Dacă mai eram eu ministrul Transporturilor și mai era celălalt director, te ajutam cu mare drag. Știi bine că te ajut de fiecare dată, daʼ nu mai e ăsta.

"Haideţi să vă spun un lucru, nu ştiu ce zice domnul Verziu. Dacă voi fi chemat în această anchetă, mă duc, mă prezint cu mare drag aşa cum am făcut-o de fiecare dată. În rest eu nu am nicio treabă cu această speţă. Nu am ajutat şi nu am nicio treabă cu nimeni, cu nicio autoritate, cu nicio speţă. Nu sunt declaraţiie mele", a declarat Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Observator a contactat din nou Autoritatea Aeronautică Civilă pentru un punct de vedere. Instituţia a transmis că nu comentează acuzaţiile, dar va colabora cu autorităţile.

