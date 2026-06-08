Atac armat, ieri, în municipiul Lupeni din judeţul Hunedoara! Un individ a tras cu un pistol în maşina în care se afla soţia sa, dar şi fetiţa lor de doar nouă ani. După ce a comis fapta, individul a dispărut, însă nu pentru mult timp, deoarece poliţiştii l-au găsit în scurt timp. Pe numele său erau emise două ordine de protecţie, cerute de femeie şi de familia acesteia, însă, nimic nu l-a oprit. Patru persoane au ajuns la spital de urgenţă.

"E gata, frate! S-au împuşcat aici oamenii! S-a tras în maşină!", spune un martor. Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. Liniştea oraşului este spartă de mai multe focuri de armă. Un individ a scos pistolul în plină stradă şi a tras în maşina în care se afla soţia sa, cu care se află în plin proces de divorţ, împreună cu fiica lor de doar nouă ani. Doar o minune a făcut ca cea mică să scape nevătămată. În imaginile suprinse la puţin timp după atac se vede cum gloanţele au străpuns portiera autoturismului. Proiectilele i-au rănit şi pe actualul concubin al femeii, dar şi pe două rude ale acesteia, în vârstă de 60 de ani.

Bărbatul e acuzat de tentativă de omor şi a fost reţinut pentru 24 de ore

"Vedeţi că e şi doamna! Vezi că are glonţul în spate!", spune o martoră. Toate cele patru victime au fost transportate de urgenţă la spital. Imediat după ce a deschis focul, individul a fugit. Zona a fost împânzită de poliţişti, jandarmi şi mascaţi care au pornit pe urmele lui. "În urma activităților desfășurate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost depistată de către poliţişti la scurt timp după producerea evenimentului. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani, domiciliat în județul Galați, care a fost depistat într-o zonă împădurită", a declarat Iulia Nistor, IPJ Hunedoara.

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Atacul a avut loc, asta deşi femeia avea un ordin de protecţie împotriva individului. Şi nu doar ea. Alte trei rude au cerut să fie protejate. Mai mult, agresorul a folosit o armă letală, pe care o deţinea ilegal. "În niciunul dintre cele două ordine de protecție nu s-a dispus purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare. De asemenea, polițiștii aveau în lucru trei mape de supraveghere a stării conflictuale, iar victimele erau monitorizate periodic, conform procedurilor legale în vigoare", a declarat Iulia Nistor, IPJ Hunedoara. Individul a dat explicaţii ore întregi în faţa anchetatorilor.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor şi a fost reţinut pentru 24 de ore. Cazul nu e singular. Anul trecut, o femeie gravidă a a fost ucisă cu sânge rece de fostul concubin. Teodora Marcu avea 23 de ani şi o avea în braţe pe fetiţa ei de trei ani în momentul în care a fost atacată. Criminalul a omorât-o cu o armă letală pe care o deţinea tot ilegal.