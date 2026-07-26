Vacanța de vară nu mai înseamnă, pentru cei mici, doar zile petrecute singuri acasă până când părinții vin de la serviciu. Tot mai multe școli de vară se transformă în tabere urbane în toată regula, cu activități menite să-i țină pe copii departe de ecrane. De la provocări inspirate din "Survivor" și fel şi fel de jocuri de echipă, până la ateliere creative și experimente, fiecare zi de vacanță este gândită ca o nouă aventură.

La această școală de vară din Craiova, copiii sunt împărțiți în triburi și participă la probe sportive, provocări de logică și misiuni de echipă inspirate din show-uri TV.

"Au fost foarte distractive probele ziua asta a fost foarte distractivă că am primit jucării, am luat un fluier şi chiar mi-a plăcut", spune Rareş.

Cei care nu se dau în vânt după activităţi fizice pot lua parte la experimente, ateliere de creație sau cursuri de limbi străine.

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"Învăţare, sport, activitate de echipă, de cooperare. Promovăm inteligenţele şi dezvoltăm inteligenţa emoţională. Încurajăm să se respecte, să colaboreze în echipe. Ei simt că fac parte dintr-o echipă", explică Claudia Radu, coordonator.

Cererea pentru școlile de vară crește de la un an la altul

Pentru mulți părinți, ele sunt cea mai bună soluție pentru orele în care sunt la serviciu şi nu au cu cine să-și lase copiii.

Psihologii spun însă că beneficiile unor astfel de tabere depășesc cu mult simpla supraveghere a celor mici.

"Este important ca aceşti copii să fie împreună, să creeze prietenii să îşi dezvolte abilităţi deoarece creierul se odihneşte activ şi este o perioadă în care punem accentul pe socializare, pe relaxare, pe distracţie, pe bucurie", menţionează Irina Gruia, psiholog.

Şi la Timișoara, 100 de copii trăiesc o aventură urbană în opt mini-tabere gratuite, cu sport, jocuri și activități în aer liber.

"Avem niște jocuri faine, scrimă, începem să ne înțelegem când ne jucăm, când stăm, efectiv socializăm și așa ne înțelegem foarte bine", spune Victor Hess, copil.

Băieții își testează îndemânarea la scrimă, fetele descoperă tainele șahului.

"Încerc să învăț cât mai multe tehnici și să îmi fac mișcările mai bune din când în când, spune Teo", copil.

Fiecare mini-tabără urbană de acest fel durează două sau trei zile și este un sprijin pentru părinți în vacanța de vară. Aceștia plătesc doar 25 de lei pe zi, costul prânzului copiilor.

"Încercăm să punem în faţa copiilor diverse sporturi, şah, scrimă, atletism și înot anul trecut astfel încât aceștia să își descopere noi talente, și poate găsim noi campioni, și pe de alta parte, pentru părinți în special sa aibă un cadru în care știu că sunt în siguranţă, în mod special pe perioada vacanţelor", Valentin Niţă, antrenor ACS Titanii Timișoara.

În fiecare vară, în România sunt organizate între 1.200 și 2.500 de școli de vară. Programele sunt susținute de școli, universități, ONG-uri sau organizații private.