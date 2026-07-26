Tensiune uriaşă la graniţele cu Ucraina: o a treia dronă militară a fost doborâtă în această dimineaţă, tot în Delta Dunării. De data aceasta, aparatul de zbor a căzut în apropiere de Sulina, în jurul orei 10. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de urgenţă la Ministerul Afacerilor Externe după incidentele din ultimele zile, iar Nicușor Dan anunță un "protest diplomatic față de Federația Rusă".

Drona a intrat în ţară, deasupra apelor teritoriale, la ora 10 şi opt minute. Imediat a început alerta.

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Turiştii au auzit bubuitura şi avioanele F-16

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"Am auzit o bubuitură şi am auzit o bubuitură, apoi au trecut avioanele F-16. Şi ieri a bubuit toată ziua", a declarat un turist.

"Cred că era 09:30 dimineaţa. Cred că a fost un F-16 sau ceva asemănător care a zburat peste Mila 23, acolo unde stăm", a transmis Franz, un turist austriac.

"Sperie turiştii şi aşa este un sezon aproximativ bunicel", a precizat un localnic.

Oamenii care se aflau pe plaja din Sulina spun că de dimineaţă au auzit zgomote foarte puternice, de altfel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a emis la ora 10 16 un mesaj RO-alert pentru toate zona de nord a județului Tulcea.

Cum ar fi putut ajunge drona în spaţiul aerian al României

"În primul rând deviază, este vorba despre eroare de soft. Nu mai ajunge la ţintă. O să mai tot fie", a explicat un militar.

Aceasta este a treia dronă doborâtă în trei zile. Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat dur, mai ales după ce ancheta a confirmat că aparatul de zbor din Buzău este de tip Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

"Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene", a spus şeful statului.

Ambasadorul Rusiei, convocat de urgenţă la Ministerul de Externe

Acelaşi mesaj l-a avut şi Oana Ţoiu, care a chemat de urgenţă ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe. Specialiştii cred că intervenţia aliaților este necesară.

"Pe dimensiunile relațiilor externe, evident că trebuie contactați aliații și partenerii pentru a vedea, a conferi și, de ce nu, a merge și a ne consulta cu aliații și partenerii înainte de a lua decizii care pot avea impact în raportul cu escaladarea unor relații sau ruperea unor relații, Mă refer inclusiv la expulzarea ambasadorului", a subliniat Iulian Chifu, expert în securitate externă.

Experţii avertizează că incidentele nu mai par întâmplătoare

"Este din ce în ce mai greu să crezi că este o întâmplare. Este evident că pare un plan. Un plan care escaladează nu prin mărimea loviturilor, ci prin prezenţa acestora şi prin indiferenţa Federaţiei Ruse sau a celor care lansează", a declarat Mircea Mîndrescu.

"Pot fi identificate aceste aceste ţinte în cursul zilei. Vom vedea ce se întâmplă când drone vor veni de pe teritoriul uscat, va fi cu totul altceva, şi să vedem dacă vom fi atacaţi şi noaptea, ceea ce nu este exclus", a punctat generalul Cristian Barbu.

Patru dintre cele cinci drone doborâte în spaţiul NATO au fost neutralizate de piloţi români

De la începutul războiului, cinci drone au fost doborâte pe teritoriul NATO, patru dintre ele de piloţi români, cu avioane F-16.

"Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să îl detectăm cu radarul de bord. Ţintele noastre nu au fost iniţial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii mult mai puternici şi mai letali", a spus un pilot.

În ultimii ani au fost peste 100 de atacuri în apropierea graniţei, iar în 33 de cazuri, dronele ruseşti au intrat pe teritoriul nostru.