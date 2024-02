Vezi și

Cristina are doua fetiţe, de 5 ani şi de 2 ani şi jumătate. Ambele merg la grădiniţa de stat din comuna Racoviţa, Timiş. Femeia a aflat că fetiţe trec printr-o tortură în orele când sunt lăsate pe mâna educatoarei.

Copii bătuţi la grădiniţa din Timiş

"Doamna îi atinge cu joarda, fetiţa cea mică mi-a fost plesnită peste faţă, plânge noaptea, se sperie, ca o traumă! Nu vin copiii! Sunt doar 6 sau 8 copii. Nici de ăia să nu ai grijă şi să ai nervi pe ei?", spune Cristina Mihai.

Educatoarea are altă variantă. "Nu este adevărat! Fetiţa respectivă nu este înscrisă la mine la grădiniţă! Eu am primit-o că a venit mama fetiţei. "Doamna, vă rog frumos să o primiţi. E foarte rea, o primiţi?" Şi am primit-o", se justifică Adriana Csenke, educatoare.

Val de acuzaţii la adresa educatoarei

Dar nu e singura reclamaţie. "Mama şi-a vărsat of-ul pe o reţea de socializare. Nu a durat mult până când a aflat că nu doar copilul ei a fost agresat şi că joarda despre care i s-a povestit există în realitate", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

O altă femeie povesteşte plângând chinul copiilor ei. "Am întrebat: "Mami, vă bate doamna?" Şi el a zis că pe mine nu, doar pe fetiţa care mănâncă creioane. Doamna i-a dat o palmă peste obraz şi mi-a arătat că i-a făcut aşa... Am rămas efectiv şocată!", spune o mamă plângând.

"Eu am un băieţel de 6 ani care nu vrea să audă de grădiniţă, mai ales de doamna Adriana. Plânge, vomită de atâta plâns. A zis că l-a certat o dată", povesteşte o altă mamă.

Educatoarea nu îşi explică acuzaţiile părinţilor.

Adriana Csenke, educatoare: Cum să lovesc cu joarda un copil de 2 ani şi jumătate? Niciodată nu am lovit-o!

Reporter: Toţi părinţii ştiu cum arată joarda aceasta.

Adriana Csenke, educatoare: Care toţi părinţii? Mamele care au semnalat ce au semnalat... nu au adus nicio zi copiii la grădiniţă!

Poliţia a deschis o anchetă

Părinţii au depus plângeri la conducerea grădiniţei, iar Poliţia s-a autosesizat şi a deschis o anchetă pentru purtare abuzivă. "Unitatea de învăţământ, care are calitate de angajator, va trebui să facă de îndată toate demersurile în a intra în cercetare disciplinară", a declarat Aura Danielescu, ISJ Timiş.

Între timp, continuă ancheta şi la centrul educaţiional din Popeşti Leordeni, acolo unde o educatoare a fost înregistrată în timp ce urlă la copii şi chiar îi loveşte. Mai multi părinţi au fost chemaţi la audieri. "Rămân copiii care au fost abuzaţi de o femeie care practic nu are ce căuta în preajma niciunui copil vreodată", adaugă o mamă.

Grădiniţa clandestină a fost închisă temporar şi amendată cu 30.000 de lei. După scandalurile recente din centrele educaţionale, parlamentarii vor să schimbe legea astfele încât grădiniţele-fantomă să poată fi verificate, iar administratorii să fie traşi la răspundere.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi încurcat vreodată pedala de acceleraţie cu frâna? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰