Un legământ făcut în copilărie... se vor ajuta şi vor fi uniţi până ce moartea îi va despărţi... a devenit un simbol al tragediei pentru trei fraţi din Dorohoi. Oameni de afaceri prosperi cu familii împlinite, cei trei s-au stins pe rând ... seceraţi parcă de un blestem.

"Două luni de zile am stat în Dubai. Tot spunea: O să mă fac sănătos! Am luptat. Numai noi ştim că am luptat", a declarat Surugiu Daniela, soția ultimului mort.

Unii spun că ar fi un blestem

Ultimul s-a dus Viorel. A fost înmormântat în ziua de Paşte după ce a pierdut lupta cu cancerul. Pe lângă boala necruţătoare, pierderea fraţilor săi, Dan şi Romică, i-a grăbit sfârşitul la doar 59 de ani.

"Este foarte dureros. Nu ne aşteaptam ca ceilalţi 2 fraţi să se ducă aşa repede. Am încercat să îl tratăm în mai multe ţări şi în Europa şi în afara ei. Dar din păcate nu s-a putut face nimic. Şi boala a fost grea, dar mai greu a fost să îşi îngroape fraţii", a declarat Ramona Grădinariu, fata lui Viorel ultimul mort.

Demn şi optimist în faţa familiei, Viorel se împăcase cu moartea iminentă. Îl măcina faptul că NU îşi va mai putea ajuta familia, dar nu a bănuit nicio clipă că va fi cel care îşi va conduce pe ultimul drum fraţii. Soarta avea însă alte planuri pentru el.

"Lumea tot spune că îi blestem, dar nu este. Tatăl meu a fost bolnav. Unchiul meu, care a murit în februarie, a aflat şi el că are tot cancer, un cancer galopant, care i-a luat viaţa în 2 săptămâni. Şi cel din urmă a făcut un infarct", a declarat Aura Grădinariu, fata lui Viorel ultimul mort. .

Dar explicaţiile medicilor nu au reuşit să domolească vâlva creată în jurul morţii celor trei. Întreaga comunitate se teme de lucruri oculte. Cu toate acestea, cei trei frați erau iubiţi şi apreciaţi. Conduceau afaceri prospere în agricultură, panificație și construcții, cu sute de angajați pe care nu îi tratau ca pe nişte subalterni, ci ca pe o mare familie.

"O familie deosebită. Băieţi foarte muncitori. Erau foarte muncitori. Erau foarte generoşui şi de fiecare dată veneau în sprijinul persoanelor defavorizate dinj comunitatea noastră. Au dat foarte mult de lucru la mulţi oameni din Dorohoi. Erau foarte apreciaţi de muncitori şi de oamenii care lucrau în firma lor pentru că erau generoşi şi buni", a declarat Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi.

Şi aşa vor rămâne în memoria familiei, prietenilor sau celor care i-au cunoscut şi nu vor uita povestea lor. Astăzi, cei trei odihnesc împreună, în același cimitir, alături şi după moarte.

