Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român: "Nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident"

Un tânăr din Olanda a postat pe TikTok un filmuleţ din cămara socrului său din Cluj-Napoca, fiind impresionat de cât de bine aprovizionată este și de modul tradițional în care românii își păstrează alimentele.

Clipul surprinde rafturi pline cu conserve făcute în casă, vin din damigene, murături, legume și alte bunătăți pregătite cu grijă, iar reacțiile sale sunt pline de uimire și admirație. Tânărul vorbește despre gustul ingredientelor, despre obiceiurile locale și chiar face glume legate de vampiri și usturoi.

"Suntem în Cluj-Napoca, în pivniţa socrului meu. Dar nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident şi după cum ştiţi, românii sunt foarte gospodari şi independenţi, iar încăperea asta e plină de conserve, vin şi alte tipuri de băuturi alcoolice făcute în casă.

Tot aici vedeţi toate felurile de compot, de zmeură, de pere, de prune cred, iar aici avem alte tipuri de fructe, murături, ardei, fasole teacă şi să nu uităm de cartofi. (...). Şi aşa îşi ţin ceapa. Cred că dacă apare Vlad Ţepeş (n.r. probabil o confuzie legată de mitul lui Dracula), agăţi asta la uşă cu nişte usturoi, nu-mi amintesc dacă e vorba de ceapa sau usturoi...". Partenera sa îi explică faptul că e vorba de usturoi. "Ah cu usturoi poţi scăpa de vampiri. Mai avem şi hrean, care seamănă un pic cu wasabi, dar socrul meu îl foloseşte pentru a da aromă murăturilor. Doamne. (...)".

Tânărul povesteşte cu mult entuziasm că de fiecare dată când vine în România simte că se încarcă de energie datorită mâncării naturale și bio. "De fiecare dată când vizitez România, simt că mi-am recăpătat toată puterea şi trebuie să aibă legătură cu toate aceste alimente bio şi naturale pe care le mănânc aici".

